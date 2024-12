La classifica 2024 dei giochi più popolari sulla Steam Deck, secondo Valve

Valve ha recentemente rilasciato una nuova classifica in merito ai giochi più giocati sulla sua console portatile Steam Deck per l'anno 2024. Questa classificazione, che interessa sia gli appassionati che i semplici curiosi del mondo videoludico, offre uno spaccato dei titoli che hanno riscosso maggiore successo tra i giocatori, suddivisi in categorie di eccellenza. Le informazioni sulla graduatoria si basano su dati rilevati dai ricavi lordi dei giochi, dal 1 gennaio al 15 dicembre 2024.

Categorie della classifica

La classifica è articolata in tre sezioni principali: Platinum, Gold e Silver. Nella categoria Platinum sono inclusi i dodici titoli ritenuti i più performanti in base al volume di giocatori e ai guadagni realizzati. La sezione Gold comprende i giochi che si collocano in posizione dal tredicesimo al ventiquattresimo posto, mentre la Silver racchiude tutti gli altri titoli fino al cinquantesimo.

Questa suddivisione permette agli utenti di comprendere non soltanto quali siano i giochi più apprezzati e giocati, ma anche di ottenere un'idea di quali generi e stili di gioco piacciano maggiormente alla community di giocatori sulla piattaforma.

La categoria Platinum: i 12 titoli top

La lista dei dodici giochi della categoria Platinum è significativa, essendo questi titoli quelli che hanno saputo attirare l’attenzione del pubblico e ottenere elevati tassi di soddisfazione da parte degli utenti. Ecco la classifica:

Balatro – valutazione "Estremamente positiva" Vampire Survivors – valutazione "Estremamente positiva" Fallout 4 – valutazione "Molto positiva" Dave the Diver – valutazione "Estremamente positiva" Baldur’s Gate 3 – valutazione "Estremamente positiva" Hades – valutazione "Estremamente positiva" Grand Theft Auto V – valutazione "Molto positiva" Stardew Valley – valutazione "Estremamente positiva" Palworld – valutazione "Molto positiva" Cyberpunk 2077 – valutazione "Molto positiva" Hogwarts Legacy – valutazione "Molto positiva" Elden Ring – valutazione "Molto positiva"

Analisi del gioco più popolare: Balatro

Tra i giochi più amati torna a primeggiare Balatro, un roguelike intrigante che mescola elementi di poker con meccaniche di costruzione di mazzi. In questo titolo, i giocatori devono sviluppare strategie per superare ostacoli e boss mediante l'uso di carte con abilità e modificatori unici. Il suo gameplay ricco di colpi di scena e la possibilità di creare combo affascinanti hanno contribuito a renderlo una scelta favorita del pubblico.

Balatro si distingue non solo per la sua elevata valutazione di gradimento, ma anche per la sua capacità di intrattenere attraverso un mix innovativo di competizione e fortuna. L'aspetto strategico legato alla creazione del mazzo consente ai giocatori di sperimentare diverse tattiche, mentre il fattore roguelike offre una rigiocabilità che non smette mai di intrigare.

Dove trovare maggiori informazioni sulle classifiche

Per tutti gli utenti interessati a esplorare ulteriormente i titoli presenti nella classifica di Valve, è possibile visitare il negozio ufficiale di Steam. Qui, oltre alla lista completa dei giochi, è anche possibile visionare i dettagli sui prezzi e le valutazioni attuali. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di mantenere gli utenti aggiornati sulle ultime tendenze nel mondo del gaming, evidenziando il dinamismo e la varietà d'offerta che Steam mette a disposizione per i suoi giocatori nel 2024.