KaOS 2025.01: Novità e aggiornamenti della distribuzione Linux basata su KDE

KaOS ha appena reso disponibile la sua ultima versione stabile, KaOS 2025.01, una distribuzione Linux rolling focus sull'ambiente desktop KDE e sull'ottimizzazione dell’esperienza utente. Con diverse nuove funzionalità e aggiornamenti significativi, questa nuova release punta a offrire una sostanziosa evoluzione nel panorama delle distribuzioni Linux. Il nuovo aggiornamento si concentra sul file system XFS e offre versioni aggiornate di strumenti fondamentali, assicurando così maggiore stabilità e sicurezza agli utenti.

Aggiornamenti principali e nuove funzionalità

KaOS 2025.01 è frutto di un attento lavoro di sviluppo e include importanti aggiornamenti di vari strumenti. Tra queste troviamo SQLite 3.48, Rsync 3.4.1 e Systemd 253.30, il tutto basato sul kernel Linux 6.12.11. Inoltre, l'integrazione di OpenSSL 3.4 e FFmpeg 7.1 serve a rafforzare ulteriormente la sicurezza del sistema e a potenziare le funzionalità multimediali. Un elemento di spicco è l'introduzione sperimentale di bcachefs, un filesystem progettato con attenzione per garantire velocità e affidabilità. Anche se si trova ancora in fase di sviluppo, gli utenti possono provare bcachefs attraverso installazioni manuali grazie agli strumenti disponibili nei repository.

Focus su KDE e migliorie dell'usabilità

La distribuzione continua a dare priorità all'ecosistema KDE, con nuove implementazioni come Plasma 6.2.5, KDE Gear 24.12.1 e Frameworks 6.10, tutti costruiti su Qt 6.8.1. Queste modifiche mirano a migliorare l’usabilità complessiva del sistema. Si segnalano miglioramenti nel supporto per gli screen reader nel file manager Dolphin e una navigazione tramite tastiera più fluida. Inoltre, la connettività Bluetooth tramite KDE Connect è stata completamente ottimizzata, mentre Okular ha guadagnato nuove capacità per la gestione dei documenti PDF. Altre applicazioni chiave come Krusader, KStars e Skrooge hanno subito un aggiornamento a Qt6, offrendo così un’esperienza utente più integrata e intuitiva.

Importanti variazioni nei repository e nuove applicazioni

Un significativo cambiamento in KaOS 2025.01 è la decisione di rimuovere GTK2 dai repository, permettendo a KaOS di adottare pienamente alternative più moderne. Questo approccio ha portato anche all'aggiornamento dell'ultima applicazione rimasta, Ardour, che oltrepassa il limite del toolkit GTK2. Al contempo, KaOS presenta due nuove applicazioni, Zen Browser e Harper: il primo è un browser innovativo che si basa su Firefox, mentre il secondo rappresenta uno strumento di controllo grammaticale open source.

Verso un'adozione maggiore di Wayland

KaOS 2025.01 segna un passo importante verso la piena adozione di Wayland. Il gestore di display SDDM è stato aggiornato per operare in modalità Wayland, con kwin_wayland che funge da shell predefinita. Nello stesso contesto, è stato rinnovato anche l'installer Calamares, ora aggiornato per supportare file system come XFS, EXT4, BTRFS e ZFS, facilitando le configurazioni automatizzate.

Limitazioni e considerazioni per gli utenti

Nonostante i sostanziali miglioramenti, il team di KaOS avverte gli utenti di alcune limitazioni. Non si prevede il supporto per installazioni RAID, quindi è fondamentale seguire le istruzioni specifiche per la creazione di supporti d’installazione. Strumenti di uso comune come Unetbootin e Rufus risultano incompatibili, e si consiglia di masterizzare i DVD a una velocità non superiore a 4x per evitare problemi.

Majore è anche il lancio di un nuovo sito web per KaOS, realizzato con il framework Astro.js, che offre un design moderno e reattivo, totalmente rinnovato rispetto alla vecchia impostazione basata su Jekyll. Questo nuovo portale non solo migliora l'impatto visivo, ma offre anche un'esperienza più accessibile per tutti gli utenti.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l'annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale di KaOS.