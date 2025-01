Jensen Huang di Nvidia apre il CES 2024: presentate le nuove GPU RTX Blackwell serie 50

Al Consumer Electronic Show di Las Vegas, l'attenzione è rivolta a Jensen Huang, CEO di Nvidia, che ha attirato una folla entusiasta per il suo intervento. La fiera, in programma dal 7 al 10 gennaio 2024, è uno dei principali eventi mondiali dedicati all'elettronica di consumo e l'intelligenza artificiale si conferma protagonista indiscussa. Huang ha presentato le ultime innovazioni della sua azienda, incluse le attesissime GPU RTX Blackwell serie 50, che promettono di rivoluzionare il panorama della grafica e dell'AI.

Un'entrata spettacolare e la folla in attesa

Arrivare alla conferenza di Jensen Huang è un'esperienza che evoca l'emozione di eventi musicali di grande richiamo. La fila per passare i controlli di sicurezza è interminabile e l'attesa per accedere alla Michelob Ultra Arena è di quasi due ore. Una volta dentro, ad accogliere i quasi 12.000 partecipanti, tra cui giornalisti e investitori, ci sono luci sfavillanti e una atmosfera quasi da concerto rock. L'area, normalmente dedicata alla squadra di basket professionista femminile Aces, è ora il palcoscenico dell'innovazione tecnologica. Huang, vestito con una giacca di pelle nera decorata con brillantini, viene accolto da applausi calorosi. La sua presenza è quella di una vera rock star nell’ambito tech.

Dopo una breve introduzione, Huang lancia una battuta al pubblico riguardo la sua giacca, rompendo il ghiaccio e portando la folla a divertirsi. Le parole che seguono però sono sul tema dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che si fa strada in ogni segmento dell’elettronica di consumo, e che Huang ha il compito di presentare. Le due parole chiave su cui si concentra il suo intervento sono "agenti" e "omniverso", pilastri del futuro dell’AI secondo la sua visione.

Le nuove prospettive dell'intelligenza artificiale

Durante la presentazione, Huang ha chiarito il concetto di "Agentic AI", un’evoluzione della tecnologia che promette di rivoluzionare il nostro modo di interagire con i dispositivi. Spiega che la chiave per la scalabilità dell'intelligenza artificiale si basa su tre leggi fondamentali: l'importanza dei dati, la grandezza dei modelli, e infine, come le nuove tecnologie possono migliorare l’efficacia dei modelli stessi. Il fulcro della presentazione è rappresentato dal software chiamato NeMo, che fungerà da base per gli agenti AI, capaci di eseguire compiti complessi in modo autonomo.

Huang prosegue delineando vari usi pratici degli agenti, come l'assistenza nelle fasi di ricerca e sviluppo, la sicurezza software e perfino nel settore delle vendite. Questi agenti non solo seguiranno le direttive degli utenti, ma impareranno ad adattarsi a situazioni nuove, riflettendo un livello di autonomia senza precedenti.

A seguire, l'attenzione si sposta sulla "Physical AI", un'altra area di innovazione per Nvidia. Con il nuovo modello Cosmos, l'azienda mira a simulare il comportamento del mondo fisico dentro la piattaforma di grafica Omniverse. Questo approccio permette di testare e analizzare situazioni in un ambiente virtuale, evitando il dispendio di risorse nel mondo reale. Huang sottolinea l'importanza di tali strumenti, specialmente nel campo della robotica e nella manifattura, settori che beneficeranno enormemente di queste intuizioni.

L'innovazione continua: dall'auto alla robotica

Nvidia sta lavorando per stabilire il proprio ruolo in molteplici settori dell'intelligenza artificiale. Non si limita solo alla robotica, ma ha in ballo anche soluzioni per la guida autonoma, presentando un nuovo computer chiamato Thor, insieme a DriveOS, un software specifico per veicoli autonomi. Tra i partner che hanno scommesso su questa tecnologia, spicca Toyota, la quale ha già annunciato di voler implementare il sistema nella sua prossima generazione di veicoli.

Per garantire la sicurezza durante il collaudo della tecnologia, Nvidia propone di usare simulazioni abilitate da Cosmos, che ricreeranno scenari urbani e altre situazioni in cui potrebbero trovarsi le auto. Huang conclude la parte dedicata ai veicoli autonomi mettendo in risalto Project Digix, un pc potenziato da super AI in grado di massimizzare l’uso dei modelli Nvidia per spingere la tecnologia a nuovi livelli.

La presentazione delle GPU RTX Blackwell serie 50

Alla fine della sua attesa presentazione, Huang ritorna su un argomento sempre caro ai videogiocatori: le nuove GPU RTX Blackwell serie 50. Corsa a presentare queste schede grafiche che si annunciano come perfette per i gamer più esigenti, Huang rileva come queste nuove GPU non solo offriranno prestazioni superiori nella creazione di grafica realistica in tempo reale, ma rappresenteranno un elemento fondamentale anche nel settore dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Con la promessa di un'evoluzione rapida e senza precedenti, le GPU si pongono come un must-have per il futuro della tecnologia.

Il CES 2024 si avvia sotto i migliori auspici con queste presentazioni farcite di innovazione, lasciando un segno nei settori della tecnologia e della comunicazione. Sarà interessante osservare come queste novità verranno assimilate nel mercato e quale impatto avranno sulle tecnologie quotidiane degli utenti.