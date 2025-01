iOS 18.3 rilasciato: ritorna la funzione del tasto uguale per la Calcolatrice

Apple ha presentato recentemente l’aggiornamento iOS 18.3, il quale, sebbene non si possa definire ricco di funzionalità sostanziali, introduce alcune piccole migliorie legate all'intelligenza artificiale e un'importante novità per tutti gli appassionati di matematica. Uno dei problemi più richiesti dagli utenti è stato finalmente affrontato: la Calcolatrice ha recuperato una funzionalità fondamentale che era stata rimossa.

Ripristino della funzione di operazioni ripetute

Con il rilascio iniziale di iOS e iPadOS 18 avvenuto a settembre, i due sistemi operativi hanno apportato cambiamenti significativi a diverse applicazioni di sistema, compresa la Calcolatrice. Quest’ultima ha fatto il suo debutto su iPad, ma è stata l’occasione anche per implementare modifiche sulla versione iPhone.

Tuttavia, non tutte queste novità sono state accolte favorevolmente dagli utenti. Un cambiamento rivelatosi controverso è stata la rimozione della funzione che permette di ripetere le operazioni premendo il tasto uguale, un elemento che ha creato non poco malcontento.

Fino a quel momento, quando si effettuava un calcolo, era possibile premere ripetutamente il tasto uguale per eseguire ulteriori operazioni. Ad esempio, premendo “2 x 2” e poi il tasto uguale, si otteneva il risultato “4”. Questo, a sua volta, poteva essere nuovamente moltiplicato per 2 premendo nuovamente il tasto uguale, continuando così indefinitamente.

Con l'avvento di iOS 18, questa funzionalità è stata disabilitata, causando frustrazione a molti utenti. Fortunatamente, con il rilascio di iOS 18.3, questa caratteristica è stata ripristinata. Ora, coloro che apriranno l’app Calcolatrice sul proprio iPhone potranno tornare a premere il tasto uguale più e più volte, godendo di nuovo della comodità di eseguire calcoli ripetitivi.

Aspettative e richieste degli utenti

La mancanza di questa funzione ha sollevato diverse opinioni da parte degli utenti, molti dei quali hanno espresso il proprio disappunto sui forum e sui social media. La comunità ha fatto sentire la propria voce, sottolineando quanto fosse comoda la precedente funzionalità. Adesso, con il rilascio di iOS 18.3, ci si aspetta che questo segnale di ascolto da parte di Apple continui.

Non è soltanto la Calcolatrice ad essere sotto i riflettori. Gli utenti si stanno domandando quali altre migliorie possano essere intraprese nell'ambito dell’aggiornamento iOS 18. Molti hanno manifestato interesse per le altre novità e possono esprimere le proprie opinioni e suggerimenti tramite i canali ufficiali, mettendo in evidenza come Apple potrebbe affinare ulteriormente la sua esperienza utente.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’aggiornamento a iOS 18.3 rappresenta un passo nella giusta direzione per gli appassionati di tecnologia e per tutti coloro che si avvalgono quotidianamente della Calcolatrice. Quali altre modifiche ritieni necessarie nella prossima versione di iOS? La discussione è aperta e l'ascolto della community continua a essere un aspetto centrale per Apple.