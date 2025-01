iOS 18.3 Release Candidate: aggiornamenti e cambiamenti in arrivo

Il rilascio della Release Candidate di iOS 18.3 è attualmente in corso per gli sviluppatori e i beta tester pubblici. Questo aggiornamento arriva con una settimana di ritardo rispetto al terzo beta, il quale ha introdotto importanti modifiche nella funzione di sintesi delle notifiche relative all’Apple Intelligence. Con iOS 18.3, Apple sembra puntare su aggiustamenti oggettivi, dopo alcune critiche ricevute dai media relative a errori di informazione.

Dettagli sull'aggiornamento iOS 18.3

La Release Candidate di iOS 18.3 porta con sé il numero di build 22D60. Questo aggiornamento è accessibile a tutti i beta tester sviluppatori e pubblici. Anche se inizialmente si pensava che iOS 18.3 sarebbe stato un aggiornamento relativamente minore rispetto agli enormi miglioramenti apportati nelle versioni 18.1 e 18.2, recenti sviluppi mostrano che Apple ha deciso di apportare modifiche significative. Tali cambiamenti sono necessari a seguito di lamentele da parte di organi di stampa, come la BBC, riguardo alla diffusione di informazioni errate dovute a sintesi imprecise.

Modifiche alla funzionalità di sintesi delle notifiche

Con la terza beta di iOS 18.3, Apple ha ascoltato le preoccupazioni espresse e ha implementato varie modifiche al sistema di sintesi delle notifiche. Uno dei cambiamenti più drastici è stata la disattivazione temporanea delle sintesi per la categoria News & Entertainment delle app. Ci si aspetta che questa funzione torni in un futuro aggiornamento software.

In aggiunta, è stata introdotta la possibilità di disattivare le sintesi delle notifiche per specifiche app direttamente dalla schermata di blocco dell'iPhone. Questo consentirà agli utenti di personalizzare la loro esperienza di notifica in maniera più efficace, evitando di ricevere sintesi potenzialmente fuorvianti.

Aspetti grafici e messaggi di avvertenza

Modifiche anche sul fronte grafico: le sintesi delle notifiche adesso utilizzano il corsivo, per differenziarle dalle notifiche tradizionali. Questo accorgimento visivo presenta un notevole miglioramento per gli utenti, i quali ora possono identificare facilmente quale sia una sintesi. In aggiunta, Apple ha implementato un messaggio chiaro che specifica che la funzione è ancora in fase beta e “potrebbe contenere errori”. Questo mostra un impegno concreto da parte di Apple per garantire che gli utenti siano informati sui limiti delle nuove funzionalità.

Tempistiche di rilascio e futuri sviluppi

Si prevede che iOS 18.3 sarà reso disponibile al pubblico generale entro la fine di questo mese. Tuttavia, rimane incerta la possibilità di ulteriori modifiche prima del rilascio finale. Gli utenti attendono con interesse le novità, specialmente dopo l'attenzione ricevuta sui problemi di informazioni errate. Questo scenario alimenta ulteriori aspettative su come Apple intenderà affrontare future questioni relative alla veridicità e all'affidabilità delle informazioni diffuse attraverso la sua piattaforma.