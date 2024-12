Intel cerca di migliorare le prestazioni della gamma Arrow Lake con nuovi aggiornamenti

La situazione attorno alla gamma di processori Arrow Lake di Intel continua a essere al centro dell'attenzione. Recentemente, Intel ha rilasciato delle analisi riguardanti le prestazioni di questa serie, identificando alcune problematiche e delineando strategie per risolverle. Uno degli interventi più importanti prevede il rilascio di un nuovo microcode, che dovrebbe apportare miglioramenti significativi nelle prestazioni in gioco. Secondo le stime dell'azienda, ci si aspetta un incremento compreso tra il 3% e l'8%, a seconda della configurazione hardware utilizzata. In questo contesto, è emerso che ASUS ha già provveduto a rilasciare un update per le proprie schede madri Z890, aggiornando il microcodice alla versione 0x114.

I primi test su Arrow Lake: aspettative vs. realtà

Successivamente all'implementazione del nuovo microcode, GeekTech ha condotto una serie di test per valutare le prestazioni del sistema aggiornato. Tuttavia, i risultati emersi dai benchmark, effettuati utilizzando una scheda madre ASUS ROG Maximus Z890 Hero con BIOS alla versione 1203, non si sono rivelati affatto entusiasmanti. Le prove sono state condotte con due titoli significativi come Elden Ring e The Last of Us, ma i risultati non hanno mostrato miglioramenti degni di nota rispetto a quanto ci si aspettava.

Le pressioni già presenti nel mercato tech si intensificano ulteriormente, visto che i nuovi processori Core Ultra 200 hanno ricevuto diverse critiche riguardanti le loro prestazioni, soprattutto nel gaming. I test hanno messo in evidenza come, in media, il top di gamma Core Ultra 9 285K risulti persino più lento rispetto al precedente Core i9-14900K. Questo è un aspetto che potrebbe preoccupare i consumatori interessati all'acquisto di queste nuove CPU.

Gli sviluppi futuri in programma per Intel

Intel è consapevole delle problematiche e ha già preannunciato l'intenzione di rilasciare ulteriori aggiornamenti per migliorare le prestazioni di Arrow Lake. Le modifiche non riguarderanno solo il microcode, ma anche specifiche impostazioni del BIOS, in un tentativo di ottimizzare il funzionamento complessivo dei processori. Tuttavia, per avere un quadro chiaro degli sviluppi, i fan e gli utenti dovranno pazientare fino al mese di gennaio, quando si prevede che tutti questi aggiornamenti saranno a disposizione.

Si spera, quindi, che gli aggiornamenti futuri possano portare a un reale incremento delle prestazioni, al fine di migliorare l'esperienza di gioco e soddisfare le aspettative degli utenti. Con questo obiettivo in mente, Intel sa che è fondamentale mantenere la fiducia e l'interesse degli appassionati di tecnologia e gaming, che al momento rimangono scettici riguardo al futuro della gamma Arrow Lake.