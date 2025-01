Il progetto Skyblivion: la trasformazione di Skyrim in Oblivion in arrivo nel 2025

Il mondo dei videogiochi continua a riservare sorprese ai suoi appassionati. Uno degli sviluppi più attesi è quello legato a Skyblivion, una maxi-mod che promette di ricreare l'intero universo di The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando il motore grafico di The Elder Scrolls V: Skyrim. I modder del team hanno recentemente confermato il progressionamento del progetto, annunciando una data di uscita prevista per il 2025. Questa notizia ha generato grande entusiasmo tra i fan della serie, che non vedono l'ora di immergersi nuovamente nel mondo di Tamriel.

Un progetto ambizioso: la trasformazione di Oblivion

Skyblivion è stato avviato come un progetto di conversione totale anni fa e mira a ricreare ogni aspetto di Oblivion, dal paesaggio alle missioni, arricchendo il tutto con i miglioramenti grafici e tecnici offerti da Skyrim. L'ambizione del team è evidente: non solo intendono ricostruire l'intero mondo di gioco, ma anche rimanere fedeli allo spirito originale di Oblivion, rendendo questo progetto un punto di riferimento per i modding.

Nel video di aggiornamento recentemente pubblicato, gli sviluppatori hanno condiviso dettagli riguardo al progresso complessivo. La mappa di gioco ha già superato il 93% di completamento, facendo ben sperare i fan. Solo la zona orientale di Nibenay rimane da ultimare e i modder stanno lavorando attivamente per colmare questo divario.

Lavoro da completare: NPC e interattività

Nonostante i notevoli risultati raggiunti nella creazione della mappa, ci sono ancora molte sfide da affrontare. Gli NPC e altri elementi interattivi sono attualmente completati solo al 44%, il che indica che un significativo lavoro rimane da svolgere. A questo punto, il team sta esaminando le opzioni per accelerare il processo, cercando attivamente volontari, modder e modellisti 3D specializzati nella creazione di elementi di ambiente. Questa strategia di permettere l'ingresso di nuovi collaboratori potrebbe rivelarsi cruciale per rispettare la scadenza del 2025.

Nonostante le difficoltà, l'impegno del team non sembra vacillare. Lo sforzo costante nel perfezionare il mondo di gioco e nell'integrare gli NPC è indicativo della dedizione necessaria per rendere il progetto all'altezza delle aspettative.

Aspettative future e sfide potenziali

Un altro aspetto interessante riguarda la concorrenza che Skyblivion potrebbe affrontare nei prossimi mesi. Si sono diffusi rumor circa un possibile remake ufficiale di Oblivion, sviluppato in Unreal Engine 5, in programma per il 2024. Questo annuncio, se confermato, potrebbe avere un impatto significativo sulla comunità dei modder, spingendo molti a interrogarsi sul futuro di Skyblivion.

Tuttavia, il team di Skyblivion sembra ottimista riguardo al proprio progetto. Hanno già implementato centinaia di quest e diversi elementi di gameplay, il che indica un buon stato di avanzamento complessivo. L’aspettativa è quella di offrire una rinnovata esperienza di Oblivion che potrà entusiasmare i fan e attrarne di nuovi.

Con il 2025 all'orizzonte, il desiderio è che questo progetto ambizioso venga realizzato e si possa vedere il frutto di anni di lavoro. L'impegno e la passione del team meritano sicuramente una realizzazione di successo, in un mondo dove le aspettative dei giocatori sono in continuo aumento.