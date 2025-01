Il presunto MMO di Horizon tra Sony e NCsoft cancellato a causa di una crisi aziendale

Rivelazioni recenti indicano che il progetto MMO di Horizon, frutto della collaborazione tra Sony e NCsoft, potrebbe essere stato annullato. Secondo quanto riportato dal portale MTN, il progetto denominato internamente "Project H" non ha superato una recente revisione di fattibilità e il personale coinvolto è stato distribuito su altre produzioni. Questo sviluppo si colloca all'interno di una crisi profonda che NCsoft sta attraversando.

La crisi di NCsoft e le conseguenze sui progetti

A seguito di una significativa riduzione dei profitti, NCsoft ha avviato una ristrutturazione all'interno dell'azienda, iniziando a ottobre 2023. Questo processo ha portato alla cancellazione di vari progetti e alla riduzione del personale, rivelando un calo drammatico del 75% nelle entrate nel secondo trimestre fiscale. I leader di NCsoft hanno chiarito che il 2025 sarà un anno determinante per il futuro della società, con obiettivi ambiziosi per il rilancio dell'attività e la ripresa della competitività nel settore.

La notizia della cancellazione del presunto MMO di Horizon è particolarmente significativa, non solo per il progetto specifico, ma anche per l'industria dei videogiochi in generale. Molte aziende stanno combattendo contro le stesse sfide economiche, cercando di bilanciare le ambizioni creative con la necessità di redditività. La ristrutturazione di NCsoft riflette quindi una tendenza preoccupante che potrebbe influenzare altri sviluppatori.

I dettagli sul progetto MMO di Horizon

Le prime indiscrezioni riguardo a questo MMO risalgono a novembre 2022, durante il quale MTN aveva riportato l'informazione. Nel corso del tempo, ulteriori indizi sullo sviluppo sono emersi, inclusa la registrazione del dominio "Land of Salvation" da parte di NCsoft e una dichiarazione di collaborazione con Sony per creare giochi su diverse piattaforme, sia mobile che non.

All'inizio del 2024, l'insider del settore Kurasis ha ipotizzato che il videogioco potesse venire lanciato su PC, PS5 e dispositivi mobile entro il 2025, sfruttando l'Unreal Engine 5 per garantire performance all'avanguardia. Questo MMO avrebbe dovuto rappresentare un'evoluzione del franchise di Horizon, ma la sua cancellazione, se confermata, sarebbe un colpo duro per gli appassionati.

È fondamentale specificare che il progetto MMO di Horizon non deve essere confuso con un altro gioco multiplayer attualmente in sviluppo presso Guerrilla Games, il quale continua a progredire parallelamente e risulta ancora attivo. La differenziazione tra i due progetti è cruciale per comprendere l'armonia all'interno del mondo di Horizon.

Impatti e le sfide del settore videoludico

La possibile cancellazione del MMO di Horizon getta luce su una serie di problemi che molte aziende devono affrontare in un’epoca di incertezze economiche. Diverse produzioni precedentemente annunciate da Sony, come i progetti live service legati a God of War sviluppati da Bluepoint Games e Sony Bend, hanno subito la stessa sorte, come riportato da Bloomberg. Questo porta a riflessioni sul modello di business attuale dell’industria videoludica.

Il contesto economico globale ha reso difficile per le aziende del settore mantenere un equilibrio tra l'innovazione nei giochi e il rischio finanziario. Le pressioni per adattarsi a un mercato in continuo cambiamento costringono molti sviluppatori a riconsiderare i propri piani, posponendo o addirittura cancellando progetti già in fase avanzata di sviluppo. La potenziale cancellazione del MMO di Horizon si inserisce quindi in un quadro più ampio, evidenziando la fragilità dei modelli di business attuali e l'importanza di una pianificazione strategica oculata.

La situazione di NCsoft non è isolata; all'accrescersi della competitività e delle aspettative da parte dei consumatori, gli sviluppatori e gli editori devono trovare soluzioni per affrontare le incertezze economiche e ottimizzare i risultati economici delle loro produzioni.