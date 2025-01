Il mini PC Linux Meerkat di System76: ritorno con potenza e innovazione

Dopo un'assenza di quasi due anni, il mini PC Linux Meerkat di System76 ha fatto il suo grande ritorno, portando con sé significativi miglioramenti in termini di prestazioni e funzionalità. Questo dispositivo, pensato per gli utenti che necessitano di una soluzione compatta e potente, è dotato delle ultime tecnologie che lo rendono adatto sia per uso professionale che per svago. Scopriamo insieme tutte le novità che accompagnano l’uscita di questo mini PC.

Potenza di elaborazione e archiviazione

Il nuovo Meerkat è equipaggiato con i processori Intel Core Ultra, specificamente l’Ultra 7 125H e l’Ultra 7 155H. I modelli offrono rispettivamente frequenze di clock che raggiungono fino a 4,5 GHz e 4,8 GHz, garantendo prestazioni eccezionali grazie ai 14 o 16 core disponibili. Un aspetto rilevante è l'incremento della RAM, ora fino al 62% più veloce, che può arrivare fino a 96 GB di DDR5 operante a 5600 MHz in configurazione dual-channel. Per chi ha esigenze di spazio per i propri dati, Meerkat integra un’opzione di archiviazione che va fino a 16 TB di storage M.2 PCIe Gen4 NVMe, permettendo così un’incredibile capacità di gestione e salvataggio dei file.

Connettività avanzata

Uno dei punti di forza del mini PC Meerkat è senza dubbio la sua versatilità in termini di connettività. Il dispositivo è stato aggiornato per includere Wi-Fi 6E 802.11ax e Bluetooth 5.3, elementi fondamentali per un utilizzo fluido e veloce. Gli utenti possono usufruire di diverse porte tra cui due porte Intel 2.5 Gigabit LAN, una porta USB 3.2 Gen2 Type-A, e una porta USB4/Thunderbolt™ 4 che supporta l’uscita display DisplayPort 2.1. Non mancano le opzioni di visualizzazione, con due porte HDMI 2.1 e una porta USB3.2 Gen2x2 Type-C. Particolare attenzione è stata data anche alla possibilità di collegare fino a quattro display, soddisfacendo così le esigenze di multitasking di molti utenti.

Sicurezza e firmware open

Un aspetto innovativo del nuovo Meerkat è la sua integrazione con il System76 Open Firmware, basato su Coreboot. Questa nuova feature è stata progettata per ottimizzare i tempi di avvio e migliorare la sicurezza del dispositivo. Grazie a questa implementazione, gli utenti possono contare su un sistema più veloce e meno vulnerabile ad attacchi informatici. System76 ha dichiarato che l’Open Firmware offre utenti un’esperienza di avvio più rapida, contribuendo al costante impegno della società verso la sicurezza nei sistemi di computing.

Sistemi operativi e prezzi

Il mini PC Linux Meerkat arriva con la possibilità di essere preinstallato con Pop!_OS Linux 22.04 LTS, ma gli utenti possono anche scegliere di installare Ubuntu 22.04 LTS o Ubuntu 24.04 LTS . I prezzi partono da 799,00 dollari per la versione con processore Intel Core di decima generazione e includono opzioni fino a 598,00 dollari per le varianti con CPU Intel Core di undicesima generazione. La configurazione personalizzata del Meerkat è già disponibile sul sito ufficiale di System76, rendendo il dispositivo accessibile a una vasta gamma di utenti che cercano prestazioni elevate in un formato compatto.