Il mercato degli smartphone in Cina: l'iPhone perde terreno e si posiziona al terzo posto

In un contesto competitivo in continua evoluzione, l'iPhone ha ceduto il primato sul mercato cinese degli smartphone, scivolando al terzo posto. Le ultime informazioni fornite da Canalys evidenziano un calo significativo delle spedizioni di iPhone in Cina, che ha vissuto una contrazione del 25% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre. Analizzare questo cambiamento nel mercato è fondamentale per comprendere le dinamiche attuali tra i vari produttori e l'impatto delle politiche locali sul business di Apple.

Il predominio delle marche locali nel 2024

Nell'anno appena trascorso, le marche locali hanno dominato il mercato cinese. Vivo ha conquistato il primo posto, riuscendo a ottenere una quota di mercato del 17%, con 49,3 milioni di unità spedite. Huawei ha seguito con una performance robusta, totalizzando 46 milioni di unità, aumentando la sua crescita annuale del 37%. La situazione si complica ulteriormente per Apple, che ora si trova a condividere il terzo posto con OPPO e HONOR, entrambi con una quota del 15%. Questo dato rappresenta un calo del mercato di Apple, che nel 2023 registrava una leadership con il 19%.

La sfida dell'intelligenza artificiale: un ostacolo per Apple

Una delle problematiche principali cui Apple deve far fronte è legata alla mancanza di accesso alla funzione Apple Intelligence in Cina. Le autorità locali richiedono un'autorizzazione governativa per l'uso di modelli di intelligenza artificiale generativa, e finora l'azienda non è riuscita a ottenere il permesso per lanciare il proprio modello nel paese. Al contrario, i marchi locali hanno potuto facilmente integrare funzionalità di intelligenza artificiale nei loro dispositivi, offrendo così un valore aggiunto ai consumatori cinesi. Secondo quanto riportato dal Financial Times, questo è un aspetto cruciale che ha contribuito alla perdita di quote di mercato da parte di Apple.

Pressione crescente dalle marche premium locali

Nel contesto attuale, Apple si trova a dover affrontare una crescente pressione da parte dei concorrenti locali, specialmente Huawei. L'azienda ha beneficiato di un forte sentimento patriottico tra i consumatori, che si sono orientati verso marchi cinesi non solo per la loro qualità, ma anche per le innovative funzionalità di intelligenza artificiale. La concorrenza non si limita solo a un aspetto tecnico, ma è influenzata anche da fattori socio-culturali. Inoltre, il servizio Apple Intelligence non è ancora disponibile sulla terraferma cinese, il che rappresenta un ulteriore svantaggio per l'azienda.

La complicata strada verso l'approvazione governativa

A gennaio, il governo cinese ha fatto sapere che l'introduzione dell'Apple Intelligence nel paese sarà un processo "difficile e lungo," a meno che Apple non scelga di collaborare con un'azienda locale di intelligenza artificiale. Collaborare con un partner cinese sembra essere l'opzione più praticabile e rapida per la compagnia californiana. Attualmente, Apple sarebbe già in trattativa con giganti come Tencent e ByteDance per integrare i loro modelli di intelligenza artificiale, ma le notizie indicano che le discussioni non hanno dato risultati significativi fino a questo momento.

Quest'analisi mira a riflettere le sfide e le opportunità che si presentano nel mercato globale degli smartphone, mettendo in mostra come le strategie delle aziende locali riescano ad influenzare il comportamento dei consumatori e la competitività di marchi storicamente forti come Apple.