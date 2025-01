Il futuro di SteamOS: la beta per altri PC handheld arriva nel 2024

Valve, noto produttore di software e hardware per il gaming, sta lanciando un'importante iniziativa per il proprio sistema operativo SteamOS, con l'introduzione di una versione beta destinata a dispositivi portatili diversi dallo Steam Deck. Questo aggiornamento, previsto dopo marzo 2024, promette di ampliare le opportunità per il gaming mobile, fornendo un'alternativa a Windows per gli appassionati che cercano di utilizzare giochi su diverse piattaforme.

L'espansione di SteamOS oltre il Steam Deck

Il sistema operativo SteamOS, in origine progettato per il dispositivo Steam Deck, si sta preparando a ottenere un allargamento significativo della sua portata. Con la beta che sarà rendicontata pubblicamente, gli utenti avranno accesso a un'installazione semplificata di SteamOS su vari hardware di gioco portatili. Ciò non solo amplifica le opzioni per i giocatori, ma segna anche un’inversione di tendenza rispetto alla tradizionale dominanza di Windows nel settore.

Pierre-Loup Griffais, designer di Steam Deck e SteamOS, ha enfatizzato l'importanza di mantenere una piattaforma unificata, il che implica che anche gli altri dispositivi beneficeranno degli aggiornamenti e dei miglioramenti software già attivi su Steam Deck. Uno dei primi dispositivi a utilizzare ufficialmente SteamOS sarà il Lenovo Legion Go S, che punterà a garantire prestazioni ottimali grazie a una base comune di sviluppo.

Caratteristiche della versione beta di SteamOS

La versione beta di SteamOS per nuovi dispositivi portatili è progettata per funzionare automaticamente su una selezione di hardware, con l'obiettivo di eliminare le complessità legate alla configurazione. Questa manovra potrebbe includere supporto per modelli ampiamente utilizzati come Asus ROG Ally e altri dispositivi simili, anche se Valve non ha confermato ufficialmente l'elenco completo dei dispositivi compatibili.

Il vero punto di forza di questa iniziativa si trova nella possibilità di portare SteamOS su un mercato molto più vasto, facendo leva sugli aggiornamenti software e sul sofisticato sistema di shader pre-calcolati, già in uso nello Steam Deck. Ciò significa che i nuovi utenti potranno avere subito accesso a prestazioni elevate senza dover effettuare una serie di operazioni complesse.

Collaborazioni e piani futuri

Valve è attivamente alla ricerca di alleanze con produttori di hardware per favorire una futura integrazione di SteamOS nei loro dispositivi. Griffais ha puntualizzato l'intenzione di stabilire nei prossimi mesi una serie di percorsi collaborativi che potrebbero semplificare la fruizione di aggiornamenti e gestire in modo più standardizzato operazioni come l'accesso al boot manager e al BIOS.

Al momento, ci sono state voci riguardo a una possibile collaborazione con GPD, ma Valve ha negato di aver intrapreso trattative in tal senso. In realtà, l'unica partnership ufficiale annunciata è quella con Lenovo, ma l'azienda sembra aperta anche a discutere possibili accordi con altri produttori.

Un ecosistema di gaming in evoluzione

Con l'imminente arrivo della beta pubblica e il debutto del Lenovo Legion Go S sul mercato, il 2025 promette di essere un anno cruciale per SteamOS. Questo approccio al gaming portatile non si limita solo al Steam Deck, ma potrebbe avviarsi verso un'idea più ampia di ecosistema di gioco, che abbraccia il salotto e altre forme di dispositivi.

Inoltre, Valve ha insinuato la possibilità di futuri controller che potrebbero essere compatibili con Steam Input, ampliando ulteriormente l'ecosistema di periferiche. Con questo passo strategico, Valve sembra diretta verso la creazione di un ambiente molto più flessibile e aperto, produttore e consumatore assieme. Questo potrebbe portare a una direzione a lungo termine che introduca nuove caratteristiche nel gaming e aumenti le possibilità per gli utenti di esplorare alternative alle impostazioni tradizionali proposte da Windows.