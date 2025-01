I nuovi monitor QD-OLED di GIGABYTE al CES 2025: una rivoluzione per i gamer

Il CES 2025 ha aperto le sue porte e GIGABYTE si presenta sul palcoscenico con una proposta in grado di catturare l'attenzione degli appassionati di gaming. Due monitor d'avanguardia, attesi con curiosità, promettono di stabilire nuovi standard nel panorama dei dispositivi per videogiocatori. La presentazione avviene in un momento in cui la tecnologia QD-OLED sta guadagnando popolarità, spingendo i limiti di velocità e qualità visiva. Scopriamo insieme perché questi monitor rappresentano una svolta nel mondo del gaming su PC.

AORUS FO27Q5P: prestazioni da capogiro

La punta di diamante di GIGABYTE è senza dubbio l'AORUS FO27Q5P, il monitor che ha stregato il pubblico presentandosi con un refresh rate impressionante di 500 Hz. Questi 500 fotogrammi al secondo conferiscono una fluidità straordinaria all'esperienza di gioco, capace di soddisfare anche i gamer più esigenti. Per chi non ha familiarità con i termini tecnici, questo significa che ogni movimento sullo schermo appare estremamente fluido, un fattore chiave nei giochi competitivi dove la reattività è fondamentale.

La tecnologia DisplayPort 2.1 UHBR20, integrata nel monitor, offre una larghezza di banda di ben 80 Gbps. Questo permette di mantenere una qualità visiva impeccabile mentre si sfruttano tassi di refresh elevati. La collaborazione di GIGABYTE con VESA, l’organizzazione che stabilisce gli standard nel settore, per definire i nuovi criteri di qualità del movimento, indica l'innovazione e l’impegno dell’azienda nella ricerca di prestazioni impeccabili. Questo nuovo standard, noto come ClearMR 21000, ha già superato il precedente, segnando un'evoluzione significativa nel settore.

MO27U2: un affare di nitidezza e colori

Per coloro che fanno della qualità visiva la loro priorità assoluta, il GIGABYTE MO27U2 potrebbe risultare un sogno diventato realtà. Questo monitor è il primo modello QD-OLED da 27 pollici con una risoluzione 4K e un refresh rate fino a 240 Hz. La densità di pixel di 166 PPI offre dettagli sorprendenti che possono stupire sia i gamer che i content creator, grazie a una calibrazione dei colori particolarmente accurata, certificata da Pantone con un Delta E≤2. Questo monitor rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano un prodotto capace di adattarsi a diverse esigenze, dall’intrattenimento ai lavori di grafica.

Uno degli aspetti più interessanti di questo monitor è il sistema OLED Care, che impiega l’intelligenza artificiale per prevenire il temuto fenomeno del burn-in, una problematica comune associata agli schermi OLED. GIGABYTE ha così pensato a chi utilizza il monitor per lunghe sessioni di gioco o per lavoro, garantendo una maggiore durata del prodotto. Inoltre, per i giocatori competitivi, la funzione Tactical Switch 2.0 consente di passare rapidamente tra diverse risoluzioni, aiutando a utilizzare il formato 4:3, scelto dai professionisti in vari giochi.

Funzionalità avanzate per il gaming

GIGABYTE ha equipaggiato entrambi i monitor con una serie di funzionalità concepite per ottimizzare l'esperienza di gioco. Il sistema Night Vision, ad esempio, illumina le zone più scure dello schermo, mentre il Black Equalizer 2.0 aiuta a individuare i nemici nascosti nelle ombre. Queste caratteristiche, unite ai neri profondi e al contrasto infinito della tecnologia QD-OLED, offrono notevoli vantaggi competitivi.

Nonostante GIGABYTE non abbia ancora rivelato informazioni su prezzi e date di lancio, è chiaro che questi due monitor puntano al segmento premium. L'AORUS FO27Q5P, con i suoi 500 Hz, rappresenta una sfida diretta alla concorrenza, mentre il MO27U2 si delinea come il nuovo standard di riferimento per chi cerca un monitor versatile di alto livello. Le attese per Bergamo della nuova generazione di monitor sono alte e gli appassionati di gaming sono certamente ansiosi di scoprirne le potenzialità.