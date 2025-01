Huawei in testa nel mercato degli smartphone pieghevoli in Cina nel quarto trimestre 2024

Il mercato degli smartphone pieghevoli in Cina ha visto una significativa evoluzione nel quarto trimestre del 2024, con Huawei che si conferma leader indiscusso. Secondo l'ultima analisi di IDC, l'azienda di Shenzhen ha totalizzato il 48,6% delle 2,505 milioni di unità spedite, seguita da Honor con un 20,6% di quota di mercato. Tuttavia, questo successo si scontra con un calo generale dell'interesse verso i dispositivi pieghevoli, con le spedizioni che hanno registrato un abbassamento di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Un calo storico delle spedizioni

Il quarto trimestre 2024 segna un momento cruciale, rappresentando il primo declino delle spedizioni di smartphone pieghevoli dal momento in cui il segmento è stato monitorato, ovvero per nove trimestri consecutivi. Secondo IDC, la diminuzione è dovuta a diversi fattori: sebbene i produttori stiano rilasciando dispositivi più leggeri e sottili, con batterie di maggiore capacità e linee di piegatura meno visibili, la domanda da parte dei consumatori è tutt’altro che in crescita.

I clienti continuano a essere scettici riguardo ai prezzi elevati di questi dispositivi innovativi, rimanendo per lo più nella sfera degli early adopters. Con l'evoluzione tecnologica che sembra non bastare per attrarre un pubblico più vasto, IDC segnala che le aziende devono impegnarsi ulteriormente per rendere i loro prodotti più appetibili, rispondendo con soluzioni più avanzate e accessibili.

Huawei: leader grazie all'ampia offerta

Il predominio di Huawei nel mercato degli smartphone pieghevoli può essere attribuito al suo ampio portafoglio di prodotti. La compagnia offre una varietà di dispositivi pieghevoli, inclusi modelli di fascia bassa e alta. Tra le sue opzioni, il Nova Flip rappresenta una scelta economica, mentre il Pocket 2 offre funzioni e prestazioni superiori a un prezzo maggiore. Recentemente, Huawei ha lanciato anche il Mate X6, disponibile dal fine novembre, e l'unico smartphone a tri-fold attualmente sul mercato: il Mate XT Ultimate. Queste diverse offerte permettono all'azienda di coprire una vasta gamma di esigenze e preferenze del pubblico, contribuendo così al mantenimento della sua posizione di leader.

Prospettive future del mercato pieghevole

L'analisi di IDC mette in evidenza che, sebbene Huawei stia attualmente dominando nel settore degli smartphone pieghevoli, il futuro del mercato rimane incerto. L'interesse dei consumatori per questo tipo di tecnologia sembra stia diminuendo, e le aziende devono affrontare la sfida di creare dispositivi che non solo attirino l’attenzione di utenti specifici, ma che siano anche abbastanza competitivi in termini di prezzo e funzionalità. Con l’aumento della concorrenza, sarà cruciale per i produttori affinare le loro strategie, spingendosi oltre le attuali innovazioni tecnologiche per rivitalizzare l’interesse verso gli smartphone pieghevoli e riconquistare i consumatori più diffidenti.