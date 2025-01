HP al CES 2025: nuovi dispositivi ad alte prestazioni con tecnologia all’avanguardia

In occasione del CES 2025, HP ha svelato una gamma di dispositivi innovativi dotati delle più recenti tecnologie, inclusi i processori AMD Ryzen AI e Intel Core Ultra. Tra i protagonisti di questa presentazione ci sono il mini PC HP Z2 Mini G1a e la workstation portatile ZBook Ultra G1a 14, progettati per affrontare le sfide più complesse del mondo professionale. Questi modelli si pongono come una valida alternativa ai concorrenti, puntando su potenza ed efficienza.

HP Z2 Mini G1a: un mini PC di alto livello

Il nuovo HP Z2 Mini G1a si distingue nel panorama dei mini PC grazie alla potenza dei suoi componenti. Alla base di questa workstation si trovano i recentissimi processori AMD Ryzen AI MAX PRO, che offrono prestazioni straordinarie. La CPU è configurata fino a 16 core e 32 thread, con frequenze che vanno da una velocità di base di 3,0 GHz fino a un picco di 5,1 GHz in modalità boost. Questo livello di prestazioni lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevate capacità di calcolo.

La capacità di elaborazione non è l'unico punto forte, dato che il dispositivo integra una Neural Processing Unit in grado di raggiungere 50 TOPS, permettendo operazioni di intelligenza artificiale con rapidità e precisione. Gli utenti possono personalizzare la configurazione del mini PC con un massimo di 128 GB di memoria LPDDR5X, di cui 96 GB possono essere allocati esclusivamente per la GPU. Per gli appassionati di grafica, sono disponibili diverse opzioni che includono le schede grafiche integrate AMD Radeon 8040S, 8050S e 8060S.

In termini di compattezza, le dimensioni dell'HP Z2 Mini G1a sono leggermente superiori a quelle del Mac mini, misurando 8.55 x 16.8 x 20 cm e pesando 2.3 kg. Questa configurazione consente di collegare fino a quattro monitor 4K contemporaneamente, aumentando notevolmente la produttività. La connettività è ricca, sebbene le porte non siano disposte frontalmente. Sul lato, gli utenti trovano una porta USB-C e una USB-A, entrambe con velocità di 10 Gbps. Sul retro, ci sono ulteriori porte USB, Thunderbolt 4 e mini DisplayPort, oltre a una porta ethernet, garantendo così massima versatilità.

ZBook Ultra G1a 14: potenza portatile al servizio della produttività

HP ha presentato anche la workstation portatile ZBook Ultra G1a 14, che si posiziona come una delle opzioni più interessanti nel mercato dei portatili professionali. Questo modello eredita molte caratteristiche dal suo "cugino" desktop, il Z2 Mini G1a, ma offre una maggiore mobilità. Anche se rispetto al modello fisso ha una capacità di archiviazione ridotta, consentendo fino a un massimo di 4 TB, la sua portabilità la rende adatta a diversi ambiti lavorativi.

Chiaramente indirizzato a professionisti che necessitano di prestazioni elevate, il ZBook Ultra è configurabile con vari componenti di ultima generazione, mantenendo intatte le prestazioni di calcolo e l'efficienza richieste dai lavoratori intensivi. Tra le potenzialità più importanti c'è il supporto per programmi complessi e l’uso di applicazioni grafiche impegnative, in linea con le necessità di designer e ingegneri.

Con un design elegante e moderno, il portatile integra la tecnologia richiesta per affrontare progetti professionali elevati. L'attenzione ai dettagli non si limita all'hardware: anche la dotazione di porte è ricca e variegata, inclusi porte USB-A e USB-C, offrendo ogni tipo di connessione necessaria. Insomma, sia in ufficio che in movimento, questo notebook rappresenta un compagno ideale per tutti coloro che richiedono un dispositivo potente e versatile.

OmniStudio X: PC all-in-one per ogni esigenza lavorativa

HP ha arricchito la sua offerta con il nuovo OmniStudio X, disponibile nelle varianti da 27 e 31,5 pollici, progettato per chi cerca un all-in-one dal design elegante e prestazioni avanzate. La versione da 27 pollici è in grado di supportare risoluzioni FHD e 4K, con luminosità fino a 350 nit e opzioni touchscreen, mentre il modello più grande offre esclusivamente risoluzione 4K e luminosità che raggiunge i 550 nit, completo di supporto HDR 600.

Questi PC all-in-one vantano l’implementazione dei nuovi processori Intel Core Ultra 200V, con opzioni che variano dall'Intel Core Ultra 5 226V fino al potente Ultra 258V, in grado di gestire fino a 8 core e 8 thread, con una velocità massima di 4,8 GHz. La NPU raggiunge prestazioni fino a 47 TOPS, rendendo i dispositivi capaci di gestire le nuove funzionalità PC Copilot+ di Microsoft, una novità molto attesa nel panorama professionale.

La dotazione di porte non è da meno, con supporto per USB-C e schede HDMI, garantendo così una connettività versatile e moderna. Entrambi i modelli di OmniStudio X sono dotati di altoparlanti di alta qualità, microfoni e una webcam IR da 5 megapixel, elementi fondamentali per videoconferenze e comunicazioni online. La connettività Wi-Fi 7 assicura infine una rete veloce e stabile, essenziale in contesti di lavoro in continuo movimento.

La presentazione di HP al CES 2025 conferma il suo impegno nel fornire soluzioni informatiche all’avanguardia, dalle workstation portatili ai mini PC, fino agli all-in-one, rendendo disponibili strumenti potenti e versatili per gli utenti professionisti.