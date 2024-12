Honor presenta un aggiornamento importante per il Magic V Flip: tutte le novità di MagicOS 9.0

Il marchio Honor ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software per il suo smartphone pieghevole di punta, il Magic V Flip. Questo update porta il dispositivo alla versione MagicOS 9.0.0.121 e introduce diverse novità e miglioramenti che aumentano l'usabilità e l'efficienza del sistema. Gli utenti possono aspettarsi un'esperienza di utilizzo più fluida e funzionalità avanzate per completare le loro attività quotidiane.

Le nuove funzionalità del Magic V Flip

Con l'introduzione della modalità hover, Honor punta a migliorare il multitasking sul suo smartphone. Questa funzionalità consente di suddividere il display in due parti, permettendo così di utilizzare contemporaneamente applicazioni diverse. Per esempio, è possibile guardare un video nella sezione superiore dello schermo, mentre nella parte inferiore si possono gestire appunti o controlli specifici. Questo sistema verticale è accessibile attraverso il menù di personalizzazione nelle impostazioni del dispositivo, alla voce "Modalità Hover".

Un'altra novità significativa riguarda il pannello di regolazione del volume. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare i volumi per chiamate, media, notifiche, sveglie e alcune applicazioni. Questa opzione è stata pensata per coloro che desiderano avere un controllo più dettagliato sull'esperienza audio. Basta seguire il percorso nelle impostazioni per abilitare la regolazione del volume per ogni singola applicazione.

Funzionalità avanzate per le foto: rimozione automatica dei passanti

Tra le aggiunte più innovative, Honor ha integrato una funzione di intelligenza artificiale che permette di rimuovere automaticamente le persone indesiderate dallo sfondo delle foto. Questa opzione si trova all'interno dell'app Galleria. Permette di ottenere immagini più pulite e professionali, una soluzione ideale per immortalare paesaggi o scene urbane senza la presenza di soggetti indesiderati. Gli utenti possono accedere a questa funzione facilmente tramite l’interfaccia di modifica della foto.

In questo contesto, Honor ha anche lavorato per migliorare la stabilità e l’accessibilità del sistema. Un'importante novità in questo ambito è l’ottimizzazione della visualizzazione del testo, progettata per garantire una lettura agevole anche per gli utenti con difficoltà visive. Le impostazioni ad alto contrasto sono ora più versatili, contribuendo a un uso più confortevole del dispositivo.

Maggiore compatibilità e miglioramenti generali

La versione aggiornata di MagicOS non si limita solo all'introduzione di nuove funzionalità, ma offre anche un supporto ampliato per le app di terze parti sullo schermo esterno. Ciò include giochi e applicazioni utili che rendono l'esperienza d'uso ancora più versatile, sfruttando le potenzialità uniche del display pieghevole.

Allo stesso modo, gli utenti interessati all'aggiornamento possono verificarne la disponibilità direttamente nelle impostazioni del dispositivo. Si consiglia di effettuare il download tramite una connessione Wi-Fi e con la batteria carica, in modo da evitare interruzioni durante l’installazione dell'aggiornamento.

Tempistiche e accesso all'update

Il rilascio dell'aggiornamento MagicOS 9.0.0.121 avverrà in modo graduale. Gli utenti possono controllare il proprio dispositivo per verificare se l’update è già disponibile, navigando nel menù di sistema e aggiornamenti software. Questo passaggio è essenziale per sfruttare tutte le nuove funzionalità e miglioramenti introdotti, rendendo il Magic V Flip un dispositivo sempre più performante.

Per chi desidera approfondire le novità, di seguito è presente il changelog completo dell’aggiornamento:

Changelog completo dell’aggiornamento MagicOS 9.0.0.121

Apps: Supporto per giochi e applicazioni di terze parti sullo schermo esterno .

Supporto per giochi e applicazioni di terze parti sullo schermo esterno . Hover Mode: Introduzione della nuova modalità hover che consente di interagire con più app simultaneamente.

Introduzione della nuova modalità hover che consente di interagire con più app simultaneamente. Volume Control: Nuovo pannello di regolazione del volume personalizzabile per chiamate, media e notifiche.

Nuovo pannello di regolazione del volume personalizzabile per chiamate, media e notifiche. Gallery: Rimozione automatica dei passanti dalle foto grazie all’intelligenza artificiale.

Rimozione automatica dei passanti dalle foto grazie all’intelligenza artificiale. Accessibility: Ottimizzazione della visualizzazione del testo alto contrasto.

Ottimizzazione della visualizzazione del testo alto contrasto. Stability: Miglioramenti generali della stabilità del sistema.

La versione aggiornata di MagicOS non solo arricchisce l'esperienza dell’utente, ma posiziona l'HONOR Magic V Flip come uno degli smartphone pieghevoli più avanzati del mercato.