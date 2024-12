HMD annuncia l'aggiornamento ad Android 15 per HMD Pulse Pro: i dettagli da sapere

HMD Global ha rivelato il primo smartphone della sua gamma ad aggiornarsi ad Android 15, suscitando l'interesse dei proprietari di smartphone. Dopo un certo silenzio riguardo la tabella di marcia rispetto agli aggiornamenti, l’azienda ha finalmente dato qualche notizia sul futuro dei suoi dispositivi. L'HMD Pulse Pro, presentato nel corso della primavera 2024, riceve una delle prime implementazioni dell'ultima versione del sistema operativo Android. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa novità.

I dettagli dell'aggiornamento per HMD Pulse Pro

L'aggiornamento a Android 15 per HMD Pulse Pro è ora disponibile e porta con sé una serie di migliorie significative. La versione rilasciata, identificata come V2.370, richiede un download sostanzioso di circa 3,12 GB. Le novità non si limitano esclusivamente al sistema operativo, ma includono anche le patch di sicurezza aggiornate fino a dicembre 2024, garantendo un livello di protezione ottimale per gli utenti.

Nello specifico, l'aggiornamento promette notevoli miglioramenti nelle performance generali del dispositivo, aumentando la velocità e la fluidità nel utilizzo quotidiano. Anche gli aspetti legati alla sicurezza e alla privacy hanno ricevuto un potenziamento. È interessante notare come le prenotazioni dell'aggiornamento abbiano evidenziato un progresso nella gestione adattiva della batteria, permettendo un'estensione dell’autonomia del dispositivo. Inoltre, il controllo delle notifiche è stato perfezionato, offrendo un'esperienza d’uso molto più personalizzata e controllabile.

Nonostante l'aggiornamento positivo, HMD non ha ancora fornito indicazioni precise sugli altri modelli che riceveranno Android 15. Si prevede che i possessori di altri smartphone della linea HMD dovranno aspettare almeno le prime settimane del 2025 per l'arrivo della nuova versione.

Quali modelli riceveranno Android 15?

Attualmente, nonostante HMD non abbia elaborato una roadmap dettagliata, alcune informazioni trapelate su vari modelli suggeriscono che diversi dispositivi della gamma HMD riceveranno l’aggiornamento a Android 15. Nella lista figurano modelli come:

Nokia G42 5G

Nokia G60 5G

Nokia XR21 5G

Nokia X30 5G

serie HMD Pulse

serie HMD Crest

HMD Fusion

HMD Skyline

HMD T21

Tuttavia, oltre ai modelli già citati, il produttore non ha fornito eventuali scadenze o tempistiche specifiche per il rilascio degli aggiornamenti per ciascun dispositivo. Alcuni di questi dispositivi hanno già fatto capolino su piattaforme di benchmark come Geekbench, suggerendo che il team di sviluppo stia testando queste versioni per prepararsi a un rollout più ampio.

Come effettuare l’aggiornamento su HMD Pulse Pro

La distribuzione dell’aggiornamento a Android 15 per HMD Pulse Pro è già in corso e arriverà a breve su tutti i dispositivi compatibili. Se si vuole verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul proprio smartphone, è sufficiente navigare all'interno della sezione delle impostazioni di sistema. Il percorso da seguire è: "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Verifica presenza aggiornamenti".

In alcuni casi, l'aggiornamento potrebbe richiedere qualche giorno prima di essere visibile su tutti i dispositivi, a causa delle varie fasi di distribuzione tramite server. Gli utenti quindi sono invitati a controllare periodicamente la sezione dedicata agli aggiornamenti sul proprio dispositivo.

Queste ultime novità segnano un passo significativo per HMD e i suoi utenti, promettendo un miglioramento complessivo dell’esperienza di utilizzo dei dispositivi della casa. Con ulteriore attenzione alla sicurezza e all’ottimizzazione del sistema, gli utenti possono attendere con interesse i prossimi sviluppi.