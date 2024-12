Google svela un aggiornamento per Emoji Kitchen su Gboard: novità in arrivo per gli utenti Android

L'aggiornamento di Emoji Kitchen, la popolare funzione di Gboard, promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con le emoji sulla tastiera di Android. La novità, attesa con l'ultimo aggiornamento di dicembre, introduce un'interfaccia rinnovata e miglioramenti significativi che offriranno nuove possibilità per personalizzare le comunicazioni digitali.

La nuova interfaccia di Emoji Kitchen su Gboard

Emoji Kitchen, presente all'interno di Gboard per Android, consente agli utenti di combinare due emoji per generare adesivi originali. Per utilizzare questa funzione, basta abilitare i Suggerimenti di navigazione Emoji tra le Preferenze dell'app. Con il nuovo aggiornamento del team di sviluppo di Google, la funzionalità si arricchisce di una nuova interfaccia più intuitiva. Questa modifica introduce una riga superiore nella sezione Emoji, dove si possono visualizzare suggerimenti per combinazioni potenziali, rendendo il processo di creazione di un'emoji personalizzata più immediato e accattivante.

La novità si fa notare anche per l'eliminazione della cronologia delle creazioni recenti, che ora viene sostituita da un sistema di suggerimenti visibili. Quando un utente seleziona una delle combinazioni proposte, Emoji Kitchen mostra le due emoji che compongono l'adesivo, permettendo una maggiore interazione e soddisfazione nell'esplorazione delle possibilità di personalizzazione.

Esplorazione delle combinazioni emoji

Il nuovo aggiornamento non si limita a cambiamenti estetici, ma introduce funzionalità aggiuntive per semplificare l'uso di Emoji Kitchen. La nuova interfaccia prevede un'icona a forma di freccia, che sostituisce l'ingranaggio utilizzato precedentemente per accedere alle impostazioni. Premendo su questa icona, gli utenti possono accedere a una schermata di "Sfoglia", dove possono visualizzare tutte le combinazioni disponibili. Questa funzione promette di rendere la scoperta di nuova creatività ancora più facile.

Inoltre, premendo sul Floating Action Button in basso a destra, si può accedere a un selettore per impostare un'emoji specifica e scoprire tutte le possibili combinazioni associate ad essa. Questo approccio interattivo facilita un'esplorazione dettagliata e stimolante, dando agli utenti l'opportunità di creare adesivi personalizzati in modo più fluido e coinvolgente.

Disponibilità dell'aggiornamento per tutti gli utenti Android

È importante mettere in evidenza che la nuova interfaccia di Emoji Kitchen non è ancora disponibile nella versione stabile di Gboard, ma il rilascio è previsto per il futuro prossimo. Il team di Google ha già assicurato che una volta lanciato, l'aggiornamento sarà accessibile a tutti i dispositivi Android, ampliando la portata della nuova funzionalità oltre ai soli smartphone Pixel.

Questa apertura verso un pubblico più ampio è significativa, poiché Gboard è una delle tastiere più utilizzate sul sistema operativo Android. Contestualmente all'aggiornamento è stata annunciata anche l'integrazione degli adesivi generati tramite Pixel Studio, un generatore basato sull'intelligenza artificiale. Queste novità rendono Gboard non solo un semplice strumento di digitazione, ma un vero e proprio ambiente di creatività per gli utenti.

Il miglioramento di Emoji Kitchen rappresenta un passo avanti nella personalizzazione delle comunicazioni digitali, con l’auspicio di incentivare ulteriormente l'espressione personale attraverso forme innovative di interazione.