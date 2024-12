Google svela la nuova funzione di sblocco a schermo spento per i Pixel 9 con Android 16

Nella serata di ieri, Google ha lanciato ufficialmente la Developer Preview 2 della futura versione di Android, denominata Android 16. Tra le molte novità annunciate, spicca una funzionalità inedita e unica per i più recenti smartphone di casa Google: i Pixel 9. Gli utenti di questi dispositivi stanno per scoprire una modalità di sblocco innovativa, che permette di accedere al dispositivo semplicemente utilizzando l'impronta digitale, anche quando il display è spento. Questa caratteristica potrebbe entusiasmare molti, poiché porta la comodità d'uso a un altro livello. Scopriamo insieme come funziona questa novità e perché è un'esclusiva per i nuovi Pixel.

Una nuova era di sblocco per i Google Pixel 9

Il rilascio della Developer Preview 2 di Android 16 introduce diverse modifiche, ma l'elemento più interessante è senza dubbio la funzione Screen-off Fingerprint Unlock, tradotta in italiano come “Sblocco con l’Impronta a schermo spento”. Questa feature è accessibile tramite il menu “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con il Volto e con l’Impronta > Sblocco con l’Impronta”. Abilitando questa opzione, gli utenti possono sbloccare il proprio smartphone Pixel 9 semplicemente posizionando il dito sul lettore di impronte, senza dover accendere lo schermo o passare dalla schermata di blocco.

Questa funzionalità segna un notevole avanzamento tecnologico, offrendo agli utenti una modalità di accesso più rapida ed efficiente al dispositivo. Non è necessario nemmeno attendere che il telefono si illumini, rendendo l'interazione con lo smartphone più fluida e immediata. Una dimostrazione visiva della funzione è disponibile in un video recentemente condiviso dagli esperti di 9to5Google, il quale mostra in azione il nuovo sistema di sblocco.

Perché la funzionalità è limitata ai Pixel più recenti?

Una domanda sorge spontanea: perché la nuova opzione di sblocco è disponibile esclusivamente sui Pixel 9? Gli smartphone Google precedenti, come il Pixel 6 e il 7, che supportano la Developer Preview 2 di Android 16, non dispongono di questa funzionalità nel loro menu di impostazioni. Tuttavia, è possibile trovarla tramite una ricerca all'interno delle impostazioni di sistema. Ma il punto cruciale è il tipo di lettore di impronte digitali utilizzato nei Pixel 9.

A differenza dei modelli precedenti, i Pixel 9 sono dotati di un lettore ultrasonico delle impronte digitali, che ha la capacità di funzionare senza alcuna retroilluminazione. Questo è un aspetto fondamentale, poiché consente l'uso dell'impronta digitale anche con lo schermo spento. I modelli più vecchi, che utilizzano lettori ottici, necessitano della luce per attivarsi, rendendo la schermata di blocco un passaggio obbligato per l'accesso. Pertanto, la decisione di Google di riservare questa innovativa funzione per i Pixel 9 è di grande rilevanza, poiché rappresenta un vero e proprio upgrade nell'interazione con il device.

La questione dell'always-on display

È importante notare che gli utenti di modelli Pixel precedenti possono già ottenere un effetto simile attivando l'always-on display. Quest'ultima opzione consente di visualizzare il simbolo del lettore di impronte, insieme all'orario, alla data e alle icone delle notifiche, creando un'interfaccia facilmente accessibile. Tuttavia, esistono differenze significative tra queste due modalità. Quando il dispositivo è in modalità always-on, il lettore ottico emette un fascio luminoso per leggere l'impronta, il che non è necessario per i Pixel 9, grazie alla tecnologia ultrasonica del loro lettore.

Queste differenze mettono in evidenza come la nuova funzionalità di sblocco a schermo spento rappresenti un passo avanti rispetto alle opzioni preesistenti, migliorando ulteriormente l’usabilità quotidiana del dispositivo con una tecnologia più avanzata.

Con la massiccia diffusione delle anteprime di Android, c'è sempre la possibilità che la funzione di sblocco a schermo spento venga modificata, migliorata o persino eliminata prima del lancio definitivo del sistema operativo. Tuttavia, l’entusiasmo degli utenti dei Pixel 9 è palpabile, e non resta che attendere l’evoluzione di questo nuovo strumento che promette di semplificare e velocizzare l'interazione quotidiana con gli smartphone.