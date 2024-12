Google lancia la beta 2 di Android 15 QPR2: novità e istruzioni per l'installazione

Il febbraio del 2024 segna un altro passo importante nell'evoluzione del sistema operativo Android, con Google che avanza nel ciclo di sviluppo di Android 15 QPR2. La nuova beta 2 è ora disponibile per gli utenti registrati al programma beta di Android, portando con sé una serie di aggiornamenti interessanti. Questa versione intermedia anticipa il futuro rilascio di marzo, dove si attende la stabilizzazione del sistema e il debutto del Pixel Feature Drop.

Android 15 QPR2: la nuova beta 2

Google continua a lavorare intensamente sullo sviluppo di Android 15, rilasciando la versione beta 2 del secondo ciclo di sviluppo di Android 15 QPR2. Questo aggiornamento arriva a oltre un mese dalla precedente beta 1, sottolineando l'impegno dell'azienda nel fornire miglioramenti costanti agli utenti dei dispositivi Pixel. La release è concepita per preparare il terreno per un lancio stabile previsto per marzo 2025, dove anche gli utenti avranno accesso al primo Pixel Feature Drop dell’anno.

La beta 2 di Android 15 QPR2 segna il progresso nella roadmap di aggiornamento e rappresenta un importante passo avanti per gli utenti in possesso di smartphone compatibili. Con un peso di 341 MB sull'esempio del Google Pixel 6, questo pacchetto di aggiornamenti include le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024, già distribuite su tutti i dispositivi Pixel supportati.

Novità e correzioni della beta 2

Nelle note di rilascio della beta 2 di Android 15 QPR2, non mancano riferimenti alle correzioni significative apportate, facenti parte dei feedback ricevuti da sviluppatori e utenti. Tra i cambiamenti più rilevanti vanno segnalate alcune risoluzioni su problematiche legate a funzionalità specifiche. Ad esempio, è stata corretta l'impossibilità di accedere all'opzione “ANGLE preferences” nelle impostazioni per sviluppatori, un aspetto essenziale per chi desidera esplorare opzioni avanzate sul sistema operativo.

Inoltre, sono state risolte diverse problematiche legate alla connettività con sensori di glucosio e alle chiamate, assicurando una maggiore fluidità nell’uso quotidiano dei dispositivi. Questi aggiornamenti si traducono in un’esperienza d’uso più coesa e priva di interruzioni, un elemento cruciale in un’era dove le aspettative degli utenti sono sempre più alte. Anche il Bluetooth ha visto risolti alcuni bug, migliorando l'affidabilità delle connessioni tra i dispositivi.

Come installare la beta 2 di Android 15 QPR2

Per coloro che desiderano testare la beta 2 di Android 15 QPR2, il processo di installazione è piuttosto semplice. Gli utenti già iscritti al programma Android Beta che hanno installato la beta 1 riceveranno automaticamente l'aggiornamento via OTA, che può essere facilmente scaricato seguendo il percorso: "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema".

Coloro che non hanno ancora partecipato al programma beta di Android possono registrarsi visitando la pagina ufficiale del programma Android Beta. Una volta registrati e accettati i termini e le condizioni, i dispositivi idonei riceveranno la nuova versione in anteprima come se fosse un normale aggiornamento. In aggiunta, per i più esperti, Google propone anche la possibilità di scaricare le factory images e i file OTA, linee guida utili per coloro che preferiscono procedere con un'installazione manuale.

È fondamentale ricordare che coloro che decidono di installare questa versione beta devono tenere presente che, per uscire dal programma senza ripristinare il dispositivo, sarà necessario attendere la versione stabile di Android 15 QPR2. Un aspetto da non sottovalutare per chi teme di perdere dati non sottoposti a backup.

Senza dubbio, questo aggiornamento continua a mostrare l'impegno di Google nel fornire un sistema operativo sempre più performante e user-friendly, rendendo i dispositivi Pixel strumenti di alta tecnologia all’avanguardia nel loro utilizzo quotidiano.