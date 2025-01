Google lancia ChromeOS 132: ecco tutte le novità principali del nuovo aggiornamento

Negli ultimi giorni Google ha rilasciato un aggiornamento significativo per i Chromebook, portando il sistema operativo alla versione ChromeOS 132. Questa nuova versione introduce una serie di innovazioni che migliorano l'usabilità e l'accessibilità, cercando di soddisfare le esigenze di diversi utenti. Tra le novità più interessanti emerge la possibilità di controllare il cursore del mouse semplicemente con il movimento del volto, una funzionalità pensata specialmente per le persone con disabilità motorie. Scopriamo insieme le principali novità di questo aggiornamento.

Controllo del cursore tramite movimento del volto

Una delle funzioni più innovative di ChromeOS 132 è la capacità di controllare il cursore solo con il movimento del volto. Questa nuova opzione si trova nelle impostazioni di accessibilità del sistema operativo e consente di navigare nel Chromebook, aprire applicazioni e persino scrivere messaggi senza l'ausilio di tastiera o mouse. Tale funzionalità si rivolge in particolar modo agli utenti con limitazioni motorie, offrendo un metodo alternativo per interagire con i dispositivi.

Per attivare il controllo facciale, è necessario seguire il percorso Impostazioni -> Accessibilità -> Cursore e touchpad -> Controllo del volto. Una volta attivata la funzione, gli utenti possono anche personalizzare il comportamento del cursore, modificando le impostazioni di velocità, stabilità e accelerazione. Inoltre, la funzione supporta diverse espressioni facciali associate a specifici comandi, facilitando ulteriormente l’interazione.

ChromeOS 132 include già due azioni predefinite: un sorriso per simulare un clic del mouse e l'apertura o chiusura della bocca per scorrere le pagine. Sullo schermo sono presenti indicazioni visive che guidano l'utente, rendendo l'esperienza di utilizzo più intuitiva. Da qui, gli utenti possono espandere le capacità e assegnare ulteriori comandi a diverse espressioni facciali: dallo spostamento di un oggetto al lancio di app, fino alla dettatura dei testi.

Ulteriori funzionalità di accessibilità e operatività

In aggiunta al controllo del cursore, ChromeOS 132 offre ulteriori funzionalità che permettono di gestire il dispositivo in modo più efficiente. Tra queste, troviamo la possibilità di ripristinare il cursore al centro dello schermo, cliccare con il tasto sinistro o destro del mouse, e persino eseguire funzioni come il drag and drop, tipiche dell’interazione con mouse tradizionali.

Per eseguire il drag and drop, gli utenti semplicemente devono eseguire il gesto facciale per raccogliere l’oggetto e spostarlo nella posizione desiderata. Un indicatore visivo sullo schermo segnalerà che l'oggetto è in fase di movimento. Stessa logica per la dettatura, accessibile tramite scelte facciali che attivano una bolla informativa per l’inserimento di contenuti. Allo stesso modo, è possibile scorrere pagine web semplicemente inclinando la testa.

Un altro importante aspetto è la possibilità di mettere in pausa il controllo facciale, facilitando l'interazione per quegli utenti che necessitano di muoversi senza innescare azioni indesiderate. Tutte queste operazioni sono state progettate per offrire un'interazione fluida e personalizzabile, rispondendo a specifici bisogni degli utenti.

Aspetti estetici e funzionalità aggiuntive

Mentre l’aggiornamento di ChromeOS 132 ha accolto delle novità interessanti, non tutte le attese funzionalità sono state implementate. Alcuni utenti si aspettavano l’introduzione degli angoli arrotondati per le finestre, una modifica estetica già vista nel canale di sviluppo con ChromeOS 133. Tuttavia, questa novità non si è fatta vedere nella versione standard, lasciando gli angoli ancora squadrati nei Chromebook comuni. Solo i Chromebook Plus beneficiano del nuovo aspetto. Non è chiaro il motivo di questa differenziazione, e ci si attende eventuali aggiornamenti futuri di Google a riguardo.

Un'altra aspettativa soddisfatta è il supporto multi calendario, recentemente implementato con un aggiornamento intermedio della versione precedente. Questa funzione offre una gestione più completa dei calendari, facilitando l’organizzazione degli impegni e delle attività quotidiane.

Google è costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza d'uso dei propri dispositivi, e ChromeOS 132 rappresenta un passo significativo in questa direzione. Con diverse novità che spaziano dalla funzionalità di controllo facciale a miglioramenti estetici, questo aggiornamento si propone di rendere i Chromebook sempre più accessibili e facili da utilizzare per tutti gli utenti.