Google introduce una nuova interfaccia completamente a schermo per il cambio di account su Gmail

Il colosso di Mountain View ha recentemente annunciato una significativa novità riguardo il cambio di account su Gmail per Android. Questa innovazione si concentra sulla creazione di un'interfaccia totalmente a schermo, progettata per migliorare l'esperienza utente durante la selezione del proprio account Google. La modifica si rivela essere un passo avanti nel rendere le interazioni più fluide e intuitive per chi utilizza le varie applicazioni del gigante tecnologico.

Un'interfaccia rinnovata per il Google Account Switcher

Fino ad oggi, il sistema di switcher di account in Gmail e in altre applicazioni Google era caratterizzato da una sovrapposizione che, pur occupando gran parte dello schermo, permetteva di visualizzare sfondi e dettagli della schermata principale. Con il recente aggiornamento, l'intero schermo verrà utilizzato per visualizzare il selettore dell'account, creando un impatto visivo notevole e dando maggiore risalto alle informazioni esposte. Questa nuova impostazione è stata sviluppata per facilitare l'uso, mantenendo il focus sulle opzioni disponibili senza distrazioni visive.

Caratteristiche della nuova interfaccia

La nuova interfaccia è più decisiva, comportando alcuni cambiamenti significativi nell'aspetto e nella funzionalità. Sarà presente una “X” in alto a destra per chiudere il selettore, rendendo il processo di uscita più immediato e accessibile. L’aspetto grafico quest'ultimo aggiornamento è caratterizzato dal tema Dynamic Color, che si adatta dinamicamente ai colori predominanti nell'app. Le dimensioni degli elementi sono state ottimizzate grazie al maggior spazio disponibile, offrendo un profilo account di dimensioni maggiori, collocato in modo centrale nella parte alta dello schermo.

Sotto l'immagine del profilo, gli utenti troveranno una lista di conti disponibili, con opzioni non solo per cambiare account esistente, ma anche per crearne di nuovi o gestire quelli già registrati. Inoltre, il nuovo design include anche una percentuale di spazio occupato, utile per chi ha numerosi account o per chi gestisce uno spazio limitato.

Modalità di interazione e disponibilità

La nuova modalità di interazione fornisce un modo più semplice per passare da un account all'altro, consentendo agli utenti di scorrere verso l'alto o verso il basso sull'immagine del loro profilo per selezionare rapidamente l'account desiderato. Questa manovra non solo rende l'operazione più fluida, ma permette anche di risparmiare tempo in situazioni in cui si devono frequentemente cambiare account.

Attualmente, questa nuova funzionalità è stata notata solo in Gmail, specificamente nella versione 2024.11.24.x, e al momento è accessibile solo a un numero limitato di utenti. Si prevede però che, nel corso dei prossimi giorni, l'aggiornamento venga reso disponibile a un pubblico più ampio, migliorando ulteriormente l'esperienza di utilizzo delle app Google per milioni di utenti nel mondo.