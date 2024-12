Google Chrome: novità in arrivo sulla gestione delle schede e la barra degli indirizzi

Il browser Google Chrome continua a dimostrarsi uno dei più scelti a livello globale, grazie non solo alla sua interfaccia user-friendly ma anche al costante impegno della multinazionale di Mountain View nel perfezionare la propria offerta. Recentemente, sono emerse nuove funzionalità destinate a migliorare l'esperienza degli utenti, tra cui un'innovativa opzione per gestire le schede duplicate e il ritorno della barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo. Ecco un approfondimento su queste novità.

Nuova funzione per gestire le schede duplicate

La navigazione web può portare a una situazione comune: l'apertura di molte schede che, con il passare del tempo, rischiano di accumularsi e appesantire il browser. Google Chrome ha già implementato una funzionalità per chiudere automaticamente le schede inattive dopo 60 giorni, ma ci sono novità in arrivo. Secondo l'utente Leopeva64 su X , Google sta lavorando a un nuovo strumento che permetterà di archiviare automaticamente le schede duplicate.

Questa opzione, che apparirà come un interruttore, semplificherebbe la vita degli utenti chiudendo tutte le schede duplicate, mantenendo solo la versione più recente attiva. Sebbene siano emerse informazioni riguardo a questa funzionalità, le tempistiche di rilascio rimangono ancora sconosciute. È un passo significativo per migliorare l’organizzazione delle schede, che può risultare molto utile per chi naviga frequentemente.

Ritorno della barra degli indirizzi in basso

Un'altra novità che farà piacere a molti utenti è il ripristino della possibilità di posizionare la barra degli indirizzi in basso, un'opzione rimossa circa quattro anni fa ma ora disponibile anche nella versione stabile di Chrome per Android. Questa funzione, precedentemente disponibile solo nella versione Canary del browser, promette di rendere il roaming web più comodo, specialmente per chi utilizza smartphone con schermi grandi.

Per abilitare questa impostazione, gli utenti devono seguire alcune semplici istruzioni. Innanzitutto, è necessario digitare chrome:flags nella barra degli indirizzi, cercare l'opzione "Bottom Toolbar" e impostarla su “Enabled”. Dopo aver riavviato il browser, la voce relativa alla barra degli indirizzi apparirà nelle impostazioni.

È importante notare che, sebbene questa funzione sia ora accessibile nella release stabile, si tratta comunque di una funzionalità sperimentale. Pertanto, gli utenti potrebbero incontrare malfunzionamenti o bug. Restare al corrente di tali novità può rendere l'esperienza di navigazione più personalizzata e adatta alle esigenze di ogni persona che utilizza Chrome.

Con così tante novità in arrivo, Google Chrome conferma il proprio impegno a rimanere competitivo e funzionale, continuando a investire nel miglioramento delle sue funzionalità e nella soddisfazione degli utenti.