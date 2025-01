Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE: una nuova scheda madre per i processori Ryzen 9000

Il mondo della tecnologia continua a evolversi rapidamente, e oggi ci concentriamo su un prodotto di spicco che segna l'ingresso dei chipset AMD B850 nel panorama delle schede madri. In particolare, la Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE si presenta come una soluzione per gli utenti di fascia media che non vogliono sacrificare prestazioni e connettività. Scopriamo insieme le potentissime caratteristiche di questa scheda madre e come si confronta con le generazioni passate, nonché il suo potenziale nel settore gaming.

L'arrivo del chipset AMD B850

Con l’annuncio dei chipset high-end X870 e X870E l'autunno scorso, gli appassionati di hardware si aspettavano anche l’arrivo di opzioni più economiche, capaci di soddisfare le esigenze degli utenti di fascia media. Con il B850, AMD punta a rimanere competitiva e fornire prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Le aspettative erano elevate, soprattutto considerando il successo del precedente chipset B650.

Il chipset B850 non ha introdotto un cambiamento radicale rispetto alla serie 600, ma piuttosto un miglioramento delle funzionalità esistenti, mirato a supportare al meglio i nuovi processori Ryzen 9000. Le offerte da parte dei partner AMD, come Gigabyte, si allineano perfettamente a questa strategia, ampliando ulteriormente l'offerta nel segmento delle schede madri per il pubblico consumer. Così, il chipset B850 emerge come un valido successore della serie B650, mantenendo una solida base di compatibilità con i nuovi standard di connessione.

Recensione della Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE

La scheda madre Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE è un prodotto di fascia media che ha molto da offrire agli utenti appassionati di gaming e non solo. In linea con il design distintivo della serie AORUS, questa scheda madre adotta un look elegante e moderno, predominato dal bianco, che la distingue nel mercato.

Uno degli aspetti salienti della B850 AORUS Elite è il sistema di dissipazione, progettato per garantire un raffreddamento efficiente del VRM e degli SSD M.2. Con un VRM 14+2+2, questa scheda mostra prestazioni eccellenti sotto stress, mantenendo temperature sotto controllo. Ovviamente, la compatibilità con le memorie DDR5 consente di sfruttare velocità di trasferimento di oltre 8.000 MT/s, garantendo prestazioni elevate.

L'interfaccia di I/O offre una gamma completa di porte. In particolare, la presenza del PCI-E 5.0 non si limita solo al primo slot per la GPU, ma comprende anche il primo slot M.2 x4, garantendo la massima velocità di trasferimento dati disponibile al momento. Inoltre, il pulsante PCI-E EZ Latch Plus facilita notevolmente la rimozione della scheda grafica, una caratteristica utile in fase di assemblaggio e manutenzione.

La disposizione dei connettori è ben studiata e ottimizzata. Non mancano slot M.2 e porte SATA, offrendo una notevole capacità di espansione per schede aggiuntive e dispositivi di storage. Anche la connettività è una delle forze di questa scheda, che supporta WiFi 7 e Bluetooth, allineandosi così con i più recenti progressi tecnologici del settore.

Comparazione tra chipset AMD B850 e B650

Entriamo ora nel merito delle differenze tra il chipset B850 e il precedente B650. Sebbene entrambi i chipset condividano diverse caratteristiche, il B850 apporta significative novità. La principale innovazione riguarda l'introduzione di uno slot M.2 PCI-E 5.0 nativo, una funzionalità che piacerà sicuramente a tutti coloro che cercano velocità nell'archiviazione e nelle performance.

Nonostante le linee PCI-E totali rimangano pressoché simili, con 36 linee contro le 44 dei top di gamma X870, l’aderenza a standard più elevati conferisce esclusive opportunità al B850. Le schede madri B850, sebbene più economiche, non deludono in termini di performance, rendendo il passaggio a tecnologie sempre più veloci e prestanti molto accattivante per l'utente finale.

Tuttavia, alcune delle opzioni avanzate rappresentate nei modelli X870, come il supporto nativo per porte USB4, rimangono limitate alle versioni più costose. Restare competitivi e giusti nel prezzo quindi rimane un obiettivo ambizioso per AMD ma quest’ultima generazione di chipset si dimostra in grado di soddisfare larghi segmenti di mercato.

Specifiche tecniche di Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE

La scheda tecnica della Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE mette in risalto le caratteristiche innovative di questo modello. Con un formato ATX di 30,5 x 24,4 mm, la scheda è progettata per adattarsi perfettamente a una varietà di case per PC. Supporta i processori AMD Ryzen della serie 9000, 8000 e 7000 grazie al socket AM5.

Il VRM da 80A Smart Power Stage garantisce una gestione ottimale delle risorse energetiche, mentre il supporto per memorie DRAM consente configurazioni fino a 192 GB con velocità che vanno da 4.400 MT/s fino a 8.200 MT/s. I connettori per le schede grafiche comprendono anche slot PCI-E 5.0, cosa che non può mancare in una scheda di questo calibro.

A livello di connettività, è presente un supporto LAN Realtek a 2,5 Gbps, insieme a WiFi 7, e diverse porte USB che incrementano le opzioni per il trasferimento dati. La scheda offre, inoltre, un ricco pacchetto audio Realtek ALC897 a 7.1 canali, confermando la versatilità della B850 AORUS Elite in un'ampia gamma di applicazioni.

L'analisi del BIOS e delle prestazioni

In fase di test, il BIOS della B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE non presenta sostanziali cambiamenti rispetto ai precedenti modelli AORUS, rendendolo familiare per gli utenti già esperti. La possibilità di effettuare aggiornamenti del firmware è semplice e intuitiva grazie al sistema Q-Flash. Non mancano le opzioni per il tuning e l’overclock, consentendo di sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma in fase di carico.

La configurazione utilizzata per i test è stata abbinata a un processore Ryzen 5 9600X, al fine di valutare le prestazioni della scheda madre in situazioni reali. Durante il benchmarking, la presenza del controllo preciso di parametri di potenza e tensione ha consentito di ottenere risultati significativi, anche se i consumi e le temperature sono aumentati.

In aggiunta, le nascenti opportunità di velocità con le memorie DDR5 e le prestazioni degli SSD PCI-E 5.0 si sono dimostrate all'altezza delle aspettative, rivelando un potenziale che va oltre i modelli della generazione precedente.

Prezzo e disponibilità della Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE

La Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE è ora disponibile sul mercato, con un prezzo di circa 320 euro, rendendola una proposta allettante per coloro che cercano una scheda madre di qualità per il proprio PC gaming o workstation. Chi desidera preordinarla può trovarla su Amazon Italia, sebbene la disponibilità possa variare.

Questa nuova scheda madre, che si colloca in una fascia di prezzo medio-alta, rappresenta una scelta interessante per gli utenti che cercano prestazioni elevate e funzionalità avanzate senza dover investire in un top di gamma. Con l’integrazione di tecnologie all’avanguardia, la B850 AORUS si propone come un'opzione competitiva per il pubblico in cerca di innovazione e prestazioni.

Riassunto delle caratteristiche principali:

Formato ATX

Chipset AMD B850

Supporto per AMD Ryzen 9000/8000/7000

VRM 14+2+2 con 80A Smart Power Stage

con Supporto DDR5 fino a 8.200 MT/s

fino a Connettività WiFi 7 e LAN a 2,5 Gbps

La Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE, quindi, appare come un prodotto pensato per rispondere a un'utenza esigente che cerca un perfetto equilibrio tra estetica e performance.