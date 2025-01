GeForce RTX 5090: la nuova frontiera del gaming 4K in arrivo il 30 gennaio

La GeForce RTX 5090 di Nvidia sta per debuttare sul mercato, portando con sé elevatissime aspettative da parte degli appassionati di videogiochi e dei creatori di contenuti. Con un prezzo di partenza fissato a 1.999 dollari, questa scheda grafica rappresenta un netto progresso rispetto all'RTX 4090, ma non senza alcune considerazioni sui requisiti energetici e sull'ottimizzazione software che accompagnano il lancio.

Novità hardware e progettazione

La RTX 5090 si distingue non solo per un prestante hardware, che include ben 32GB di VRAM, ma anche per un design più compatto rispetto al suo predecessore. Questo modello Founders Edition è stato progettato per occupare solo due slot, rendendosi così più adatto a case di dimensioni ridotte. Tuttavia, il cambiamento più significativo risiede nel sistema di raffreddamento aggiornato, che adotta una configurazione a doppio flusso d'aria. Questo sistema migliora la circolazione dell'aria, estraendo l'aria calda da sopra la scheda e aspirando aria fresca dalla parte inferiore, mantenendo la temperatura operativa a livelli ottimali anche sotto carico massimo.

L'RTX 5090 richiederà un alimentatore di almeno 1.000 watt a causa della sua capacità di assorbire fino a 575 watt di potenza, un incremento di 125 watt rispetto all'RTX 4090. Le nuove tensioni per i connettori di alimentazione sono state progettate per evitare problemi di compatibilità, permettendo così un utilizzo più agevole con i sistemi già esistenti.

Prestazioni 4K e DLSS 4

La RTX 5090 promette un'esperienza di gioco in 4K che potrebbe ridefinire gli standard di settore, grazie a miglioramenti significativi nelle prestazioni di rendering. Con il nuovo DLSS 4, si prevede che i tassi di frame possano crescere fino a otto volte rispetto ai modelli precedenti, grazie alla tecnologia Multi Frame Generation. Questo approccio aiuta a generare frame aggiuntivi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, promettendo una fluidità mai vista prima. In giochi come Cyberpunk 2077, i tassi di frame possono spaziare da un modesto 34 fps a un incredibile 371 fps, a seconda delle impostazioni e delle tecnologie utilizzate.

È importante notare che il successo dell'RTX 5090 nel massimizzare le prestazioni non dipende esclusivamente dall'hardware, ma anche dalla disponibilità di supporto software da parte degli sviluppatori. Al momento del lancio, molti titoli dovranno adottare queste nuove tecnologie per permettere a tutti i giocatori di sfruttare a pieno le potenzialità del nuovo GPU.

Il mix tra potenza e efficienza energetica

Con tutte queste prestazioni, però, arriva anche una responsabilità in termini di consumo energetico. La RTX 5090, sebbene rappresenti un passo avanti rispetto al modello precedente, potrebbe far lievitare non poco la bolletta energetica degli utenti. I test hanno mostrato picchi di assorbimento energetico durante le sessioni di gioco alti come 578 watt, rendendo l'uso di questa scheda più costoso nel lungo periodo. Mentre alcuni giocatori potrebbero giustificare l'acquisto in termini di prestazioni 4K, sarà fondamentale pianificare anche i costi sostenuti dall'alimentazione continua della scheda.

In ogni caso, il raffreddamento rimane un punto forte, con temperature che si mantengono attorno ai 70 gradi Celsius, simili a quelle del suo predecessore. Non ci sono stati, per ora, segnali di problemi di surriscaldamento, anche se l'installazione in case più piccoli richiederà un'attenta considerazione delle capacità di ventilazione.

Considerazioni finali sull'esperienza gaming

In conclusione, mentre l'RTX 5090 si appresta a fare il suo ingresso sul mercato, è evidente che Nvidia ha da sempre puntato a migliorare l'esperienza di gioco ed editing video. Il mix di innovazioni hardware e software, tuttavia, richiede un'accurata valutazione delle necessità di ogni utente. Nonostante le aspettative elevate, la vera sfida rimane capire come gli sviluppatori integreranno queste tecnologie nelle loro produzioni attuali e future. Con la promessa di DLSS 4 e altre ottimizzazioni ancora in fase di sviluppo, la GeForce RTX 5090 potrebbe essere un investimento proficuo per gli appassionati di videogaming in cerca del meglio nel settore.