Geekom rivela tre mini PC innovativi al CES 2025 di Las Vegas: Qualcomm, AMD e Intel a confronto

Le novità nel campo dei mini PC non si fermano mai, e il CES 2025 di Las Vegas ha ospitato l'attesissimo annuncio da parte di Geekom, un nome sempre più noto nel settore della tecnologia. L'azienda taiwanese ha svelato tre modelli all'avanguardia: il Geekom QS1, il Geekom A9 Max e il Geekom IT15. Questi dispositivi, che vedono l'introduzione di diverse architetture e processori, si promettono di alzare ulteriormente il livello delle prestazioni nel segmento dei mini computer. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ciascuno di questi modelli.

Geekom QS1: il primo mini PC con CPU Qualcomm

Geekom ha deciso di puntare in alto con il suo nuovo Geekom QS1, un modello che rappresenta un traguardo significativo nel mercato dei mini PC. Si tratta del primo mini computer al mondo dotato di un processore Qualcomm, specificamente progettato per offrire elevate prestazioni. Il QS1 è basato sul chipset Snapdragon X Elite, supportato da una GPU Adreno-X1-85 e una Neural Processing Unit con una potenza di 45 TOPS, tutte caratteristiche che lo rendono ideale per operazioni di intelligenza artificiale e attività quotidiane in ufficio.

Tra le altre specifiche di questo dispositivo, si distingue la possibilità di configurare la memoria fino a 64 GB di LPDDR5X. La capacità di archiviazione è altrettanto impressionante, con uno slot M.2 2280 compatibile con PCIe x4 Gen 4 e uno slot M.2 2242 per ulteriori espansioni. Per quanto riguarda le porte, il QS1 non delude, offrendo una varietà di connettori, tra cui USB di diversa generazione, HDMI, porte audio e un lettore di schede SD. La presenza del Wi-Fi 7 e del Bluetooth 5.4 aggiunge ulteriore valore, consentendo connessioni rapide e affidabili.

In termini di design, il Geekom QS1 è compatto, con misure progettate per adattarsi facilmente a qualsiasi spazio di lavoro. L’integrazione della sicurezza è garantita dalla presenza di uno slot per lucchetto Kensington e da opzioni biometriche per sbloccare il dispositivo. È chiaro che Geekom si sta concentrando non solo sulle prestazioni, ma anche sull'ergonomia e sulla praticità.

Geekom A9 Max: una potenza firmata AMD

Dopo il successo del Geekom A8, l’azienda ora presenta l’A9 Max, che si avvale di un processore AMD Ryzen AI 9 HX 375. Questo sistema è equipaggiato con una CPU a 12 core e 24 thread, che promette prestazioni elevate sia per l’ufficio che per il gaming. La nuova GPU Radeon 890M mira a garantire un'esperienza di gioco paragonabile a consoles come PS5 e Xbox Series X, portando le sessioni di gioco a un livello superiore.

Anche l’A9 Max offre una memoria dual-channel DDR5 a 5600 MHz, espandibile fino a 64 GB, rendendolo eccellente per carichi di lavoro intensivi e multitasking. La capacità di archiviazione è altrettanto versatile, con uno slot M.2 2280 per SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, e un’ulteriore opzione M.2 per dispositivi NVMe. La connettività è ben fornita, con cinque porte USB 3.2 Gen 2 e due porte HDMI, permettendo una facile integrazione con diversi schermi e dispositivi.

Grazie a un design curato e dimensioni compatte, l’A9 Max si propone come un'ottima soluzione per chi cerca un mini PC potente ma non ingombrante. È ideale sia per professionisti che per appassionati di videogiochi, rendendosi capace di gestire sia compiti giornalieri che sessioni ludiche.

Geekom IT15: l'alternativa di Intel

Il terzo modello presentato, il Geekom IT15, monta un processore Intel di ultima generazione, il Core Ultra 9 285H. Sebbene Geekom avesse già buone prospettive con i mini PC Intel, segnalare l'IT15 come interessante opzione dimostra la loro intenzione di diversificare l'offerta. Questo dispositivo combina una CPU potente con una grafica Intel Xe, progettata per affrontare una varietà di applicazioni, dalla produttività di lavoro alla visione di contenuti multimediali.

Come i modelli precedenti, anche l’IT15 vanta configurazioni eccellenti in termini di memoria e spazio di archiviazione, con supporto per un massimo di 64 GB di DDR5 e compatibilità con SSD NVMe. La disponibilità di porte multiple amplifica le opzioni di collegamento, rendendo il mini PC altamente funzionale per diverse necessità.

In particolare, il Geekom IT15 cerca di attrarre i clienti con la sua capacità di integrare le ultime tecnologie in fatto di sicurezza e networking. Con funzioni come la gestione remota e il supporto per Wi-Fi 7, i professionisti e le piccole imprese possono contare su una macchina che non solo offre prestazioni, ma si adatta bene anche a scenari d'uso professionale.

Mentre Geekom ha svelato questi modelli promettenti al CES 2025, dettagli sulla loro disponibilità commerciale rimangono da definire. La comunità tech è in attesa di poter testare il Geekom QS1 con il suo innovativo chip ARM, certo che queste novità arricchiranno ulteriormente il panorama dei mini PC.