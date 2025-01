Galaxy S25: le nuove funzionalità fotografiche in arrivo anche sui modelli precedenti

Samsung ha recentemente lanciato i suoi nuovi smartphone Galaxy S25, introducendo la One UI 7. Questi dispositivi non solo presentano un design rinnovato e un hardware potenziato, ma anche una serie di innovazioni nel comparto fotografico. Sorprendentemente, l’azienda ha comunicato che alcune delle nuove funzionalità destinate ai Galaxy S25 saranno rese disponibili anche per i modelli più datati, offrendo così nuove opportunità ai possessori dei Galaxy S24 e di altri smartphone del marchio.

I nuovi Galaxy S25 e le loro peculiarità fotografiche

I Galaxy S25, il S25+, e lo S25 Ultra si sono già guadagnati l’attenzione del pubblico grazie alle loro novità sia estetiche che tecniche. Tra i miglioramenti più notabili c'è il passaggio allo Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm, che rappresenta un netto passo avanti rispetto al chip Exynos utilizzato nei modelli precedenti. Questo nuovo processore non solo aumenta le prestazioni generali, ma ha un impatto diretto anche sulla qualità delle foto e dei video che è possibile ottenere.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy S25 Ultra introduce un nuovo sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel, in grado di catturare dettagli straordinari e ampie prospettive. Tuttavia, le novità non si fermano qui; le innovazioni più significative si trovano nel software, che migliora notevolmente l’esperienza fotografica. Tra le funzioni che hanno suscitato interesse ci sono un set di filtri personalizzabili, con sei stili retro, e modalità di registrazione video avanzate. Questi aspetti pongono i Galaxy S25 su un piano qualitativo superiore rispetto ai loro predecessori.

Funzionalità fotografiche disponibili anche per i modelli precedenti

Samsung ha rivelato che molte delle nuove funzioni fotografiche cadranno anche sui modelli più datati. Questo rappresenta una mossa importante per mantenere alta la soddisfazione della clientela attuale. Le funzionalità che dovrebbero approdare sui vecchi modelli includono un set di dieci filtri personalizzabili con la possibilità di regolare la temperatura colore e il contrasto. Questi filtri offriranno sempre più opzioni per esaltare la creatività e il controllo sui risultati finali.

In aggiunta, gli utenti potranno contare su un formato "Video Log" pensato per chi desidera esplorare la videografia in modo professionale, potendo gestire con cura i colori durante le riprese. Un altro elemento interessante è la possibilità di girare video in HDR a 10 bit, grazie anche al supporto per l’Hybrid Log Gamma, che è un notevole vantaggio per chi si dedica alla creazione di contenuti visivi di alta qualità. Inoltre, la nuova funzionalità di apertura virtuale concepita per regolare la sfocatura dello sfondo negli scatti professionali darà nuova vita ai ritratti, rendendo il tutto ancora più interessante per gli appassionati di fotografia.

Tempistiche e aggiornamenti per i modelli più datati

A differenza del passato, quando Samsung lanciava aggiornamenti interni della One UI poco dopo il rilascio di nuovi dispositivi, ora si presenta una situazione differente. La One UI 7, introdotta con i Galaxy S25, ha fatto il suo esordio a gennaio 2025, dopo un periodo di beta test sui Galaxy S24. Tuttavia, è importante notare che queste prime versioni non offrono tutte le nuove funzionalità fotografiche, lasciando quindi alcuni prodotti del 2024 prive di alcune delle implementazioni più recenti.

La strategia di Samsung sembra mirata a mantenere diverse esclusive sui modelli di punta, permettendo così di aumentare l'appeal di questi ultimi. Si prevede che una nuova versione, la One UI 7.1, potrà portare molte di queste funzioni avanzate sui vecchi modelli, anche se Samsung non ha confermato ufficialmente le tempistiche di questo aggiornamento. Con l’arrivo di Android 16 previsto per giugno, non è chiaro se ci sarà tempo sufficiente per sviluppare una versione adeguata della One UI 7.1. Tuttavia, le voci di corridoio sembrano suggerire che un aggiornamento intermedio ci sarà, consentendo così agli utenti con dispositivi più datati di accedere alle nuove funzionalità fotografiche.

In attesa di ulteriori dettagli, gli appassionati di fotografia mobile potranno monitorare lo svilupparsi della situazione, con la speranza di vedere finalmente l'adozione di queste attese innovazioni anche sui modelli più datati. Con l'uscita della One UI 7 e la potenziale One UI 7.1 all'orizzonte, la comunità di utenti Samsung resta in attesa di un futuro promettente.