Fantasian Neo Dimension: L'eredità di un maestro del JRPG arriva su PC e Console

Fantasian Neo Dimension rappresenta il ritorno di un grande del mondo dei videogiochi. Grazie a Hironobu Sakaguchi, creatore della serie Final Fantasy, e Nobuo Uematsu, famoso compositore, questo JRPG offre un mix di emozioni per i fan del genere. Originariamente lanciato nel 2021 su Apple Arcade, ora si presenta con miglioramenti e novità su diverse piattaforme. Pronto a immergerti in un'avventura nostalgica che si rivolge agli appassionati di lunga data?

Un gioco dalla tradizione consolidata

Il primo aspetto che salta all'occhio, considerando la provenienza e la storia di Fantasian, è la sua natura intrisa di classicità. Lo sviluppatore Mistwalker Corporation ha realizzato un titolo che si ricollega nitidamente ai JRPG tradizionali, caratterizzati da combattimenti a turni e una narrativa che assume toni fiabeschi. Il gameplay segue strutture consolidate con combattimenti a turni, incontri casuali, crescita lineare dei personaggi, e tutti quei cliché che contraddistinguono il genere. Appassionati di vecchia data possono ritrovare nei dialoghi e nell’atmosfera elementi simili a quelli di opere passate come Final Fantasy IX.

La trama di Fantasian Neo Dimension si sviluppa attorno a una leggenda fantasy che invita i giocatori a vivere un'avventura ricca d'immaginazione. Malgrado alcuni caratteri tradizionali, il gioco incorpora anche elementi moderni, grazie all'uso di grafica computerizzata mescolata a diorami fisici. Sebbene tale scelta possa sembrare un po' anacronistica per alcuni, crea un'originalità visiva che distingue Fantasian da molte altre produzioni contemporanee.

I miglioramenti rispetto alla versione iniziale su Apple Arcade comprendono un doppiaggio completamente nuovo in inglese e giapponese, e una modalità di difficoltà aggiuntiva, Normale, che offre accessibilità anche a chi non è esperto di giochi di ruolo giapponesi. Tuttavia, è importante notare che le texture per il remaster non sono state uniformemente aggiornate, e alcune zone possono apparire inferiori rispetto ad aspettative più elevate.

Un'esperienza di combattimento innovativa

Malgrado la sua essenza piuttosto classica, il sistema di combattimento di Fantasian Neo Dimension introduce un paio di caratteristiche distintive. Le battaglie a turni seguono una sequenza tradizionale, dove i personaggi agiscono uno dopo l’altro, ma con l'aggiunta di un'innovativa meccanica di traiettoria. Ogni personaggio, come il protagonista Leo e il suo compagno Kina, ha abilità uniche che richiedono un approccio strategico. Le abilità curvilinee richiedono infatti un certo grado di precisione, simile al tirare un colpo sul campo da bowling, per massimizzare il danno inflitto ai nemici.

In aggiunta, gli incontri casuali, un elemento distintivo dei JRPG tradizionali, vengono gestiti attraverso un gadget chiamato Dimengeon. Questa meccanica consente al giocatore di accumulare nemici negli incontri casuali per affrontarli in un'unica battaglia. Sebbene questa opzione possa sembrare vantaggiosa, comporta anche rischi, poiché non tutti i mostri saranno facilmente sconfitti. Assumere il controllo delle possibilità e gestire la quantità di nemici potenzialmente catturabili ricorda a chi gioca che strategie efficaci possono fare la differenza tra una vittoria e una pesante sconfitta.

Un mix di avventure visive e sonorità familiari

Fantasian Neo Dimension non è solo un viaggio da un punto A a un punto B; il gioco offre anche un viaggio sensoriale. Le scene cinematografiche combinano grafica del gioco con momenti narrativi che si stagliano su sfondi visivi, e sebbene possano rallentare il ritmo dell'azione, contribuiscono a costruire un'atmosfera avvolgente. Ogni colonna sonora, tratta dalle geniali composizioni di Nobuo Uematsu, rinfresca l'orecchio, offrendo ai fan del franchise una memoria nostalgica.

La portabilità sembra essere un punto di forza per il gioco. Fantasian è particolarmente apprezzabile su console portatili. Giocando su Steam Deck o Nintendo Switch, molti degli elementi visivi che potrebbero faticare su schermi più grandi diventano meno evidenti. Tuttavia, il prezzo elevato, che si aggira tra i 49,99 euro per PC e 59,99 euro per console, potrebbe far pensare a una valutazione non proprio equa, considerando che siamo di fronte a una proposta di gameplay in gran parte retro.

Infine, valutare l'investimento per i neofiti del genere potrebbe rivelarsi difficile. Tuttavia, per quelli che sono cresciuti a pane e Final Fantasy, Fantasian Neo Dimension offre un'ode alla tradizione, pur cercando di introdurre qualche novità originale. In conclusione, questo titolo pende verso il passato, e potrebbe attrarre senza dubbio coloro che ricercano un’esperienza familiare in un panorama videoludico sempre più frenetico.