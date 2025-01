Energizer si lancia nel mercato dei computer portatili con la nuova linea EnergyBook Classic

Energizer, il noto marchio sinonimo di batterie di lunga durata, sta ampliando il proprio orizzonte aziendale e si avventura nel settore dei computer portatili con la presentazione della linea EnergyBook Classic. Questa nuova gamma di laptop, sviluppata in joint venture con Avenir Telecom, si propone di attirare i consumatori attenti al prezzo, con costi di partenza a partire da 199 dollari. I nuovi modelli si differenzieranno per dimensioni, offrendo varianti da 15 e 17 pollici, creando così una proposta allettante per chi cerca un dispositivo economico ma funzionale.

Design e caratteristiche generali

I laptop EnergyBook Classic si presentano con un design classico, ispirato agli ultrabook di recente generazione. Il noto logo Energizer è ben visibile al centro del coperchio del portatile, sul bordo inferiore dello schermo e anche sulla barra spaziatrice, rendendo immediatamente riconoscibile il marchio. Nonostante il design accattivante, i dettagli tecnici restano in parte un mistero. Attualmente, non sono state rivelate informazioni concrete riguardanti il tipo di processore e la RAM utilizzata, ma si sa che gli storage SSD disponibili saranno di 128GB o 256GB, a seconda dello specifico modello scelto.

Specifiche tecniche attese

Data la fascia di prezzo in cui si inserisce l'EnergyBook Classic, è lecito aspettarsi che anche le specifiche tecniche non siano di fascia alta. È probabile che Energizer utilizzi un processore molto comune, come il Celeron N4000 o N4500, scelte frequentemente adottate per laptop di questa categoria. Tuttavia, ci si augura che l'azienda abbia optato per soluzioni più moderne, come gli Intel Core N100 o N200, che potrebbero garantire prestazioni superiori rispetto ai modelli più datati.

Le informazioni sui connettori sono più ampie: il portatile presenterà due porte USB-A, una USB-C, un'uscita HDMI, un lettore di schede SD, e due jack audio da 3.5mm, uno posizionato su ciascun lato. Tuttavia, non ci sono dettagli sul tipo di standard per le porte USB, e ci si aspetta che siano di tipologie più basilari, invece di ultimi modelli come l'USB4.

Autonomia e disponibilità

Un aspetto su cui gli utenti ripongono grandi aspettative è l'autonomia della batteria, soprattutto considerando il nome dell'azienda produttrice. Non ci sono informazioni dettagliate al riguardo, ma il mercato è in fermento per testarne l'efficacia e la durata. La presentazione di un laptop di questa tipologia, a un prezzo particolarmente competitivo, solleva interrogativi sulla funzionalità e l'affidabilità dei dispositivi, aspetti fondamentali per il successo nell’agguerrito mercato dei portatili.

La disponibilità dei nuovi EnergyBook Classic è prevista per il primo trimestre del 2025, un lasso di tempo non eccessivo prima che gli appassionati possano valutare concretamente questi nuovi modelli. Con la crescente competizione nel campo dei laptop economici, sarà interessante osservare come Energizer si posizionerà e se riuscirà a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento al rapporto qualità-prezzo.