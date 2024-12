Ecco i nuovi Redmi Turbo 4 e POCO X7: design e specifiche in anteprima

Sono emersi negli ultimi giorni diversi render che mostrano il design dei nuovi smartphone Redmi Turbo 4 e POCO X7, comprensivi delle versioni base e Pro. Questi modelli, attesi dai fan dei dispositivi mobili, promettono significative innovazioni sia dal punto di vista del design che delle prestazioni. Approfondiamo le caratteristiche di entrambi i dispositivi e le ultime notizie su di essi.

Redmi Turbo 4: novità nel design e nelle specifiche

Un’immagine pubblicata sulla nota piattaforma cinese Weibo ha catturato l'attenzione, rivelando come dovrebbe apparire il Redmi Turbo 4. Il design di questo smartphone sembra ispirarsi a quello del Samsung Galaxy S24, presentando linee morbide e simmetriche. Le cornici arrotondate promettono un’esperienza visiva coinvolgente, con un’attenzione particolare ai dettagli estetici. Sul retro, si nota un modulo fotografico verticale, composto da due sensori.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il nuovo Redmi Turbo 4 dovrebbe essere dotato di un display OLED con una risoluzione di 1,5 K, offrendo colori vivaci e neri profondi. Le indiscrezioni suggeriscono che la ricarica rapida sarà un punto di forza di questo modello, con un supporto che potrebbe raggiungere i 90 W, come rivelato dalla certificazione 3C. Stimando le prestazioni, è atteso l’impiego del chip Dimensity 8400, noto per la sua potenza e efficienza energetica.

Nonostante il grande interesse, manca ancora una data ufficiale per il lancio di Redmi Turbo 4. Originariamente, il rilascio era previsto per dicembre, ma pare che ci sia stato un ritardo. Finora, la serie Turbo è stata destinata esclusivamente al mercato cinese, e non si esclude l’idea di un'espansione verso mercati occidentali, con un prezzo che si aggira tra i 205 e i 275 dollari. Si parla anche dell'arrivo nel 2025 della versione Pro, equipaggiata con il potente chip Snapdragon 8s Elite. La comunità è in attesa di ulteriori comunicazioni formali da parte di Redmi in merito a queste novità.

POCO X7: design e colorazioni in arrivo

L'attenzione si concentra ora sul POCO X7, il cui lancio si avvicina rapidamente. Alcuni scatti rilasciati dall’informatore Sudhanshu mostrano dettagli del design sia del modello base sia del Pro, evidenziando ogni angolazione e colorazione disponibile. Si prevede che la nuova serie dorsali sul mercato indiano inizialmente in tre varianti di colore: Nero, Verde e Giallo.

Entrambi i modelli della serie, sia il base che il Pro, promettono di essere disponibili con configurazioni robusti da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oppure da 12 GB di RAM e 512 GB. Una novità interessante è che il POCO X7 Pro sarà il primo dispositivo a includere l'interfaccia HyperOS 2.0, sviluppata su base del sistema operativo Android 15, permettendo agli utenti di fruire di un’interfaccia moderna e più intuitiva.

Anche in questo caso, la data di lancio per i mercati occidentali non è ancora definita, mentre è confermato che l’uscita in India è programmata per oggi. Si attende dunque un annuncio ufficiale da parte di POCO nelle prossime settimane, che chiarirà ulteriormente le tempistiche e le modalità di commercializzazione dei nuovi dispositivi. La comunità tech sta seguendo attentamente gli sviluppi, con la speranza di scoprire presto tutto ciò che questa nuova serie ha da offrire.