Doom si gioca su Microsoft Word: l'ingegnere olandese Wojciech Graj svela il suo progetto innovativo

Un nuovo progetto ha catturato l'attenzione degli appassionati di videogiochi e tecnologia: un ingegnere informatico olandese, Wojciech Graj, ha reso possibile giocare al celebre sparatutto Doom direttamente all'interno di un documento di Microsoft Word. Questo innovativo approccio combina l'amore per i giochi retro con la funzionalità di uno dei software più utilizzati al mondo. Disponibile su GitHub, il file di 6,6 MB contiene una versione personalizzata del motore doomgeneric, rendendo facile l'esecuzione su sistemi Windows con Microsoft Office.

Le macro di Word come strumento di gioco

L'idea di Graj si basa sull'utilizzo delle macro VBA di Word. Queste macro svolgono un ruolo cruciale nell'estrarre e caricare i dati di gioco, i quali sono codificati in base64 e inclusi nel documento stesso. Questo metodo rappresenta una tecnica ingegnosa per unire la potenza di un gioco iconico con l'accessibilità di un comune programma di word processing. Graj ha dichiarato che l'ispirazione per questo progetto gli è giunta dopo aver osservato altri esperimenti simili, come DoomPDF, che cercavano di adattare il gioco a differenti formati di file.

Grafica e prestazioni al top nonostante le limitazioni

Questa nuova versione di Doom si distingue non solo per la sua originalità, ma anche per l'ottima qualità grafica e prestazionale che riesce a mantenere, pur non essendo priva di limitazioni tecniche. Il gioco viene visualizzato in una finestra relativamente piccola, scelta necessaria per garantire una reattività ottimale durante il gameplay. A dispetto di ciò, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza molto simile a quella dell'originale, dimostrando la capacità di Graj di ottimizzare le risorse in un contesto inusuale come Microsoft Word.

Controlli di gioco e limitazioni sonore

Per interagire con il gioco, gli utenti possono utilizzare i tasti freccia per muoversi, Ctrl per sparare, e Spazio per interagire con gli oggetti. Inoltre, i numeri da 1 a 7 consentono di selezionare le armi disponibili. Tuttavia, un aspetto da considerare è l'assenza totale di suono in questa versione. Nonostante ciò, il divertimento di affrontare nemici e superare livelli rimane intatto. Graj ha aperto la strada a un modo alternativo di rivivere questa esperienza videoludica, sfruttando al massimo le funzionalità di Word.

Il percorso creativo di Wojciech Graj

L'innovazione di Graj nel portare Doom su Microsoft Word non è un episodio isolato. L'ingegnere ha precedentemente realizzato diverse versioni del noto sparatutto in contesti altrettanto peculiari, tra cui un'interpretazione in ASCII, l'integrazione all'interno di Stardew Valley e persino una versione giocabile in Minecraft. Questi progetti evidenziano la sua straordinaria creatività e le sue competenze tecniche, oltre al suo desiderio di esplorare e sperimentare il potere del gaming su piattaforme poco convenzionali.

Considerazioni legate alla compatibilità

Sebbene il progetto di Graj sia tecnicamente impressionante, esistono alcune considerazioni riguardanti la compatibilità. Potrebbero sorgere problemi con versioni specifiche di Microsoft Office, influenzando l'esperienza di gioco per alcuni utenti. Tuttavia, questo porting di Doom si aggiunge a una lunga lista di versioni del gioco adattate a piattaforme strane come tagliaerba e sistemi CAPTCHA, dimostrando la continua popolarità e la versatilità di un classico dei videogiochi. Questo nuovo capitolo nell'evoluzione di Doom offre una prospettiva fresca e inaspettata nel panorama del gaming moderno.