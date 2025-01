Dell cambia volto al mercato dei PC: addio ai marchi storici e nuove linee di prodotti

All'apertura del CES 2025 a Las Vegas, il mondo dell'elettronica di consumo ha assistito a un annuncio significativo da parte di Michael Dell, fondatore dell'azienda che porta il suo nome. Durante l'evento, è stata rivelata una strategia radicale che segna un punto di svolta per Dell Technologies, con la decisione di semplificare e riorganizzare il portafoglio di prodotti. Questo cambiamento comporterà l'accantonamento di marchi storici legati ai sistemi desktop e notebook, tra cui XPS, Inspiron, Latitude e Precision. La mossa di Dell mira a rendere l'esperienza d'acquisto più chiara e a rispondere all'esigenza degli utenti, spesso disorientati dalla vasta gamma di prodotti offerti.

Un nuovo schema di classificazione dei prodotti Dell

Con il cambio di rotta, Dell introdurrà tre nuove linee di prodotto per semplificare l'offerta:

Dell: destinata a un pubblico di consumatori generici. Dell Pro: progettata per soddisfare le esigenze del settore business. Dell Pro Max: dedicata ai professionisti che richiedono workstation ad elevate prestazioni.

Queste categorie saranno ulteriormente suddivise in tre diversi livelli di specifiche: Base, Plus e Premium. I nuovi modelli saranno identificabili grazie a una nomenclatura chiara e intuitiva che combina il nome della linea con la dimensione dello schermo e la categoria prestazionale. Ad esempio, un dispositivo potrebbe essere identificato come "Dell Pro 15 Plus". Inoltre, i dispositivi 2-in-1 dotati di schermo a 360 gradi presenteranno una specifica denominazione per facilitare ulteriormente la scelta.

Il ritorno alla semplicità: il nuovo Dell 13 Premium

Uno dei cambiamenti più emblematici coinvolge il modello XPS 13, uno dei notebook più apprezzati di Dell. Questo modello, che ha accumulato un vasto seguito tra i consumatori, verrà sostituito dal nuovo Dell 13 Premium. Questo passaggio segue le ricerche effettuate dall’azienda, i cui risultati hanno evidenziato che il 74% degli utenti si è sentito confuso dalle molteplici sigle e denominazioni precedentemente utilizzate. La semplificazione nell'offerta non solo mira a facilitare la vita degli acquirenti, ma anche a consolidare la presenza di Dell nel mercato.

Novità e progetti futuri nel portafoglio Dell

In attesa del lancio ufficiale, fissato per il 18 febbraio 2025, l'azienda ha già svelato alcuni dei modelli in arrivo. Tra queste novità spiccano:

Dell 14 Plus , che includerà un processore Intel Core Ultra Series 2 , con un prezzo di partenza di 1.099 dollari .

, che includerà un processore , con un prezzo di partenza di . Dell 14 Plus 2-in-1 , con un costo minimo di 999 dollari .

, con un costo minimo di . Dell 16 Plus e Dell 16 Plus 2-in-1, offerti rispettivamente a 1.149 e 999 dollari.

Oltre all'introduzione di questi modelli, Dell ha annunciato nuovi computer con chip AMD e Qualcomm, previsti per la seconda metà del 2025, ampliando così la sua gamma di opzioni per i consumatori.

Alienware resta a sè stante nel panorama gaming

Mentre Dell procede con la ristrutturazione della sua offerta di prodotti, la divisione gaming rappresentata da Alienware non subirà variazioni. Il marchio continuerà a mantenere la sua identità distintiva e a offrire proposte dedicate agli appassionati del settore, restando così escluso dal processo di rebranding avviato dall’azienda. Questo approccio consente a Dell di mantenere una certa coerenza con i suoi brand storici nel mercato dei giochi mentre si evolve in altre aree della tecnologia.