Debian 13 “Trixie”: rilasciata la prima versione alpha dell’installer per desktop e server

Il Debian Project ha ufficialmente rilasciato la prima versione alpha dell’installer per il nuovo sistema operativo Debian GNU/Linux 13, denominato “Trixie”. Questa nuova versione è attesa per il 2025 e rappresenta un passo importante nel continuo sviluppo del noto sistema operativo open source. La disponibilità di questa alpha è particolare per gli utenti e gli appassionati di Linux che sono desiderosi di esplorare le ultime funzionalità e miglioramenti implementati.

Dettagli sull’installazione di Debian 13 Trixie

Durante il processo di sviluppo di Debian Trixie, iniziato alcuni mesi fa, non era stata rilasciata alcuna versione ufficiale dell’installer. Tuttavia, ora gli utenti possono accedere a questa prima versione alpha, che offre importanti miglioramenti. Una delle novità principali è il supporto per il più recente kernel Linux 6.12 LTS, il quale potrebbe divenire il kernel principale nella versione finale del sistema. Il nuovo installer introduce anche il supporto per l’architettura RISCV64, che rappresenta una variante a 64 bit di RISC-V, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili per gli utenti di Debian.

Tuttavia, ci sono anche alcune rimozioni significative: il supporto per le architetture ARMel e i386 è stato eliminato dall’installer, sebbene questi restino disponibili nell'archivio attuale. Anche l’architettura MIPSel è stata rimossa dall'archivio lo scorso anno. Questi cambiamenti riflettono l’impegno del Debian Project a semplificare e rendere più efficace la distribuzione del sistema operativo.

Novità nel design dell’installer

La prima versione alpha dell'installer di Debian Trixie non solo migliora la funzionalità, ma presenta anche un layout visivamente rinnovato. Le schermate per la creazione dell'utente root e del primo utente sono state aggiornate, rendendo l'esperienza di installazione più intuitiva per gli utenti. È stato anche migliorato il processo di partizionamento automatico, con integrazioni specifiche come il calcolo della dimensione dello swap, adattandosi meglio alle esigenze di dischi di piccole dimensioni.

Un’aspetto interessante di questa versione è l'introduzione del nuovo tema predefinito chiamato Ceratopsian, realizzato da Elise Couper. Questo tema si estende a diverse sezioni dell'installer, inclusi sfondi, schermate di blocco e di accesso e banner dell’installer stesso. Sebbene le schermate di avvio non siano state modificate in questa prima alpha, il nuovo design contribuisce a rendere l'interfaccia più accattivante.

Come scaricare e provare Debian Trixie Installer Alpha

Gli utenti interessati a testare la nuova serie di sistemi operativi Debian 13 “Trixie” possono facilmente accedere al download del Debian Trixie Installer Alpha. È disponibile sul sito web ufficiale del progetto, dove sarà possibile selezionare l'architettura specifica del proprio sistema, che può includere amd64, arm64, armhf, mips64el, ppc64el, riscv64 e s390x. Questa varietà di opzioni permette una maggiore adattabilità e accessibilità dell'installazione, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti di tutto il mondo.