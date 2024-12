Dead Space 4: Gli sviluppatori propongono il sequel a Electronic Arts, ma ricevono un no

L’interesse attorno alla serie di videogiochi Dead Space continua a riscaldare gli animi, soprattutto dopo il successo del remake rilasciato all'inizio del 2023. Tuttavia, un potenziale seguito, Dead Space 4, sembra avere un futuro incerto. Gli sviluppatori originali hanno tentato di convincere Electronic Arts a riprendere questa avventura, ma l’azienda ha rifiutato.

Gli sviluppatori tentano di avanzare il progetto

Durante un'intervista con Dan Allen Gaming, Glen Schofield, Bret Robbins e Christopher Stone, i principali sviluppatori del titolo originale, hanno rivelato di aver incontrato i dirigenti di EA per discutere la possibilità di un nuovo capitolo. Schofield ha dichiarato: "Ci abbiamo provato, noi tre abbiamo provato a proporre Dead Space 4." Questa affermazione sottolinea non solo il desiderio dei creatori di riunirsi per un nuovo progetto, ma anche la volontà di rivitalizzare un franchise amato da molti.

Robbins e Stone hanno confermato che durante l'incontro erano entusiasti all'idea di lavorare a un seguito e volevano trasmettere questa passione ai dirigenti. Nonostante questo fervore, EA ha cortesemente declinato l'offerta, evidenziando una mancanza di interesse al momento.

Le sfide attuali del mercato videoludico

Christopher Stone ha offerto alcune considerazioni sulla decisione di EA, attribuendo il rifiuto all’attuale stagnazione che caratterizza il mercato videoludico. Ha dichiarato: "L'industria è in un momento strano. La gente è davvero esitante a correre rischi, quindi bisogna prenderla con le molle." Il contesto attuale del settore potrebbe aver influenzato la scelta di EA di non investire in nuovi progetti, rendendo gli sviluppatori cauti nel valutare nuove opportunità.

La dichiarazione di Stone evidenzia come le preoccupazioni economiche e la volatilità del mercato possano mettere a repentaglio l'uscita di nuovi titoli. Inoltre, la sensazione di esitazione da parte degli editori di fronte a progetti audaci potrebbe riflettere un trend più ampio che porta a una selezione più rigorosa delle idee da sviluppare.

L'uscita del remake e il futuro della serie

Recentemente, fonti come Jason Schreier di Bloomberg hanno riportato che la serie Dead Space è attualmente in pausa. Questa interruzione sarebbe legata, tra l’altro, alle vendite del remake del primo capitolo, che non hanno raggiunto le aspettative di EA. Realizzato da EA Motive, questo remake ha riscosso un buon successo tra i fan, ma le cifre economiche potrebbero non essere state all’altezza delle promesse iniziali.

Queste circostanze complicano ulteriormente il futuro della serie e pongono interrogativi sui piani di EA per frutti sostenibili a lungo termine. Anche se gli sviluppatori originali si dimostrano ancora fiduciosi, riconoscendo il fascino della saga, sembra difficile prevedere chiari sviluppi.

Speranze per Dead Space 4

Nonostante il netto rifiuto per Dead Space 4, gli sviluppatori non si lasciano scoraggiare. Stone ha concluso con una nota di speranza: "Chissà, forse un giorno, credo che a tutti noi piacerebbe farlo." Questa affermazione lascia aperta la porta a possibili future collaborazioni.

In conclusione, tutti si augurano che Electronic Arts possa riconsiderare la sua posizione e non abbandonare un franchise potenzialmente proficuo come quello di Dead Space, rinomato per la sua qualità e per la capacità di intrattenere file di appassionati, accostabile a titoli storici come Resident Evil di Capcom. Il destino della serie rimane incerto, ma la base di fan spera in un giro di vento favorevole nei prossimi anni.