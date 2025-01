Crescita del mercato degli smartphone in India: numeri di spedizione del 2024

Nel 2024, il mercato degli smartphone in India ha registrato una crescita del 5%, con un totale di 155,9 milioni di unità spedite durante l'anno. Questo dato emerge dall'ultimo report di Canalys, che evidenzia le dinamiche di un settore in continua evoluzione. A guidare la classifica dei brand più venduti è stata la casa produttrice Vivo, seguita da Xiaomi e Samsung, che hanno mostrato una competizione serrata per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.

Vivo in testa al mercato

Secondo i dati raccolti, Vivo ha ottenuto il primato come brand di smartphone più venduto in India nel 2024, con 29,5 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 19%. Questa performance è frutto di strategie promozionali efficaci e di un catalogo prodotti in grado di attrarre una vasta gamma di consumatori. Non solo Vivo ha lanciato modelli innovativi, ma ha anche lavorato per migliorare la propria rete di distribuzione, garantendo una presenza capillare nel paese.

Xiaomi, compresa la gamma Poco, ha occupato il secondo posto con circa 26,6 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 17%. Questo brand ha continuato a capitalizzare sulla sua reputazione di offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi. Samsung, dal canto suo, si è collocata al terzo posto con 25,7 milioni di unità, pari al 16% della quota di mercato. Entrambi i marchi hanno dovuto affrontare un aumento della concorrenza, ma hanno mantenuto la loro posizione grazie a un forte seguito tra i consumatori.

Le performance di Oppo e Realme

Oppo, inclusa la sua sussidiaria OnePlus, ha realizzato 18,3 milioni di spedizioni, conquistando una quota di mercato del 12%. Anche in questo caso, l'offerta diversificata e le strategie di marketing rivolte a segmenti specifici hanno contribuito a solidificare la presenza del brand sul mercato indiano. Realme ha chiuso la top five con 16,6 milioni di unità e un’evento quota del 11%. La scelta di targeting giovanile da parte di Realme ha dato i suoi frutti, sebbene il marchio debba rimanere vigile rispetto alle rapide oscillazioni delle preferenze dei consumatori.

Gli analisti di Canalys hanno osservato che un fattore determinante nel crescente numero di vendite è stato il desiderio degli utenti di aggiornare i propri dispositivi, spinto dalla transizione verso il 5G e dalle riorganizzazioni del mercato post-pandemia. Tuttavia, durante la stagione festiva, i produttori hanno dovuto affrontare accumuli di stock, costringendoli a offrire sconti significativi per stimolare le vendite.

Andamento delle spedizioni nel quarto trimestre

Guardando al quarto trimestre del 2024, il report ha evidenziato una leggera flessione annuale del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La classifica dei primi quattro brand, per quanto riguarda le spedizioni e la relativa quota di mercato, non ha mostrato variazioni significative. Tuttavia, Apple è riuscita a guadagnare terreno, collocandosi al quinto posto con 4 milioni di unità spedite, pari a un mercato del 11%, alla pari con Oppo.

Il marchio della Mela ha registrato un sorprendente aumento annuo del 39%, spinto da offerte speciali e sconti durante le festività e dal lancio di nuovi modelli di iPhone. Questa crescita è un indicativo della forte fedeltà dei consumatori verso il brand, che continua a innovare e rispondere efficacemente alle aspettative del pubblico.

Previsioni per il 2025 nel mercato smartphone indiano

Per il prossimo anno, 2025, Canalys prevede una crescita moderata a singolo numero, suggerendo una forte richiesta di dispositivi nella fascia di prezzo tra i 100 e i 200 dollari, mentre si prevede un interesse limitato per i segmenti al di sotto dei 100 dollari e quelli premium. Queste proiezioni sollevano interrogativi sulle strategie future dei marchi, in un ambiente competitivo che richiede innovazione costante e attenzione alle tendenze dei consumatori.