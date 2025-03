YouTube introduce autoplay nei video, gli utenti alzano l’allerta: cosa sta succedendo?

Negli ultimi giorni, numerosi utenti della popolare piattaforma YouTube hanno segnalato un comportamento inaspettato dell’applicazione, con video che si avviano automaticamente al momento dell’apertura. Questa novità, sebbene considerata problematica da molti, potrebbe nascondere un test di nuove funzionalità da parte della piattaforma.

Video che si avviano automaticamente: un problema o un’opzione sperimentale?

A molti non piace l’idea di aprire l’app di YouTube e trovarsi immediatamente di fronte a un video in riproduzione. Tuttavia, diversi utenti, utilizzando piattaforme come Reddit, hanno fatto sapere di aver vissuto questa esperienza, condividendo la loro frustrazione nel notare che i video partono automaticamente, anche quando la funzione di autoplay è disattivata nelle impostazioni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Un utente ha raccontato di aver aperto l’applicazione sul suo telefono Samsung e di aver assistito subito alla riproduzione di un video, nonostante avesse verificato più volte che l’autoplay fosse disattivato. Questa situazione ha suscitato la preoccupazione di molti poiché sembrerebbe influenzare il modo in cui i contenuti vengono proposti in seguito, interferendo con l’algoritmo di raccomandazione.

YouTube risponde: un’ipotesi dietro al malfunzionamento

Un rappresentante del supporto di YouTube ha spiegato a un utente che ha contattato il servizio che si tratta di una funzione sperimentale. Questa affermazione è stata accolta con scetticismo da parte della comunità, soprattutto perché non viene citata nel tracker ufficiale delle funzionalità in fase di test di YouTube. La comunicazione del supporto ha aperto un dibattito sulla vera natura di questo cambiamento, lasciando dubbi se si tratti di un malfunzionamento tecnico oppure di una feature destinata a rimanere.

L’incertezza regna sovrana, e Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. La piattaforma sembra intenzionata a raccogliere feedback per capire come gli utenti percepiscono questa nuova modalità di funzionamento.

Soluzioni temporanee per aggirare il problema

Nonostante il malumore generale, alcuni utenti hanno trovato delle soluzioni alternative al fastidio della riproduzione automatica dei video. Tra le opzioni suggerite figura la disinstallazione degli aggiornamenti più recenti dell’app YouTube, riportando così l’app alla versione precedente. Un altro metodo proposto è quello di svuotare i dati e la cache dell’app stessa, per tentare di bloccare questo comportamento indesiderato.

La situazione ha generato un dibattito acceso tra gli utenti, molti dei quali si stanno organizzando per comunicare le proprie esperienze e trovare strategie collettive da adottare, contribuendo a far luce su questo mistero che coinvolge milioni di utenti.

Share your thoughts: coinvolgi la community!

Infine, gli utenti che vogliono condividere le loro esperienze o contribuire con suggerimenti e soluzioni possono contattare il team di YouTube attraverso il loro supporto ufficiale. La trasparenza e l’aggregazione delle informazioni potrebbero rivelarsi cruciali in questo periodo di confusione, in cui molti si trovano a fronteggiare una funzione che altera radicalmente il loro utilizzo quotidiano della piattaforma.