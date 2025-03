Google introduce una nuova funzione di riavvio per inattività in Android 16

Le recenti indagini condotte sul codice dell’app Google Play Services hanno svelato che Google sta sviluppando una funzione di riavvio per inattività, concepita per riavviare i dispositivi Android bloccati da tre giorni consecutivi. Questa funzionalità è destinata a entrare a far parte della modalità di protezione avanzata di Android 16, che prevede anche il blocco del sideloading e la disabilitazione delle connessioni 2G, potenziando così la sicurezza dell’ecosistema Android.

Dettagli sulla modalità di protezione avanzata di Android 16

Google ha già confermato il lavoro su una modalità di protezione avanzata per Android 16. Questa opzione mira a migliorare la sicurezza dei dispositivi Android, offrendo funzioni quali la disabilitazione delle installazioni di applicazioni da fonti non ufficiali, il supporto per estensioni di tagging della memoria e la disabilitazione del supporto per le connessioni 2G. Queste misure sono fondamentali per proteggere i dati sensibili degli utenti da eventuali minacce.

La nuova funzione di riavvio per inattività si aggiunge a queste migliorie, attirando l’attenzione poiché in passato era già stata osservata in altre piattaforme, come le ROM Android e i dispositivi Apple. Grazie a un teardown dell’app Google Play Services , è stato possibile identificare un riferimento a questa funzionalità di sicurezza. L’indicazione nel codice chiarisce che il dispositivo verrà riavviato se rimane bloccato per un periodo prolungato.

Un confronto con le funzionalità simili di Apple e GrapheneOS

La funzione di riavvio per inattività proposta da Google sembra rispecchiare una caratteristica già disponibile sui dispositivi Apple: iOS 18 ha introdotto un’opzione di riavvio con inattività che costringe un iPhone a riavviarsi dopo tre giorni di blocco. Questa misura è stata progettata per rendere più difficile l’accesso dei malintenzionati ai dati degli utenti. Tuttavia, Apple non è stata la prima a implementare questa funzionalità.

La community dei privacy-focalizzata GrapheneOS ha reso disponibile da tempo un’opzione di riavvio automatico, precedentemente fissata a 72 ore, ridotto poi a 18 ore per una sicurezza maggiore. Questo sistema evita che i dispositivi rimangano vulnerabili, e anche se GrapheneOS ha registrato vulnerabilità nei firmware di alcuni telefoni Pixel e Galaxy nel gennaio 2024, specificamente per dispositivi non in uso, la nuova funzione di Google rappresenta un significativo passo in avanti nella protezione dei dati.

Implicazioni per la sicurezza dell’ecosistema Android

L’introduzione di una funzione di riavvio per inattività in Android 16 si presenta come un miglioramento cruciale per la sicurezza generale. Gli utenti Android possono attendersi una maggiore protezione contro potenziali attacchi informatici e accessi non autorizzati ai loro dispositivi. Con l’evoluzione delle minacce informatiche, è essenziale che piattaforme come Android si adeguino, implementando strategie efficaci per tutelare la privacy degli utenti.

In sintesi, il lavoro di Google per integrare questa nuova funzionalità sottolinea un impegno costante verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro, dove la protezione dei dati degli utenti è una priorità assoluta. La community degli sviluppatori e gli utenti attivi nell’ecosistema Android attendono con interesse ulteriori aggiornamenti riguardanti questa importante novità.