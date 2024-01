Cosa sono gli hotspot Wi-Fi portatili e come funzionano?

Un hotspot Wi-Fi portatile dedicato può essere una buona alternativa se hai bisogno di una connessione Internet mentre sei lontano, consentendoti di connettere più dispositivi al Wi-Fi contemporaneamente o per condividere questa rete con amici e famiglia. Il tutto senza particolari vincoli e con una totale libertà di movimento.

Se sei interessato a questo tipo di prodotto, ma non hai adeguate conoscenze, sei nel posto giusto per approfondire questa tematica. Questo articolo spiegherà cos’è un hotspot Wi-Fi, come funziona e alcune considerazioni che dovresti fare prima di acquistarne uno.

Cos’è un hotspot Wi-Fi portatile?

In realtà esistono due soluzioni quando si parla di hotspot Wi-Fi.

Nel primo caso, parliamo di un dispositivo dedicato, che accetta una connessione cellulare mobile e la ritrasmette come Wi-Fi a più dispositivi in modalità wireless. Nel secondo caso utilizzare il tuo smartphone (o uno secondario) per svolgere lo stesso compito.

In entrambi i casi, puoi sfruttare un’unica connessione mobile per diversi dispositivi dotati solo di Wi-Fi.

Sebbene sia possibile creare un hotspot per l’utilizzo di Internet a casa, la maggior parte delle persone li utilizza come connessioni secondarie, quando sono in viaggio di lavoro, in vacanza o durante gli spostamenti quotidiani.

Per utilizzare questi dispositivi avrai solo bisogno dell’accesso a una rete tramite un operatore di telefonia mobile, con alcuni che offrono piani specifici per questo tipo di utilizzo.

Le velocità Internet sugli hotspot Wi-Fi portatili sono in genere le stesse di quelle disponibili per uno smartphone sulla stessa rete, che può raggiungere oltre 300 Mbps su 5G.

Come funzionano gli hotspot Wi-Fi portatili?

Un dispositivo hotspot Wi-Fi portatile utilizza una connessione Internet 4G ****o 5G per creare una rete Wi-Fi per più dispositivi, inclusi tablet, telefoni e computer. Puoi accedere alla rete per trasmettere in streaming i tuoi programmi preferiti, studiare e svolgere altre attività senza preoccuparti di caricare i dati sui singoli dispositivi.

In sostanza, un dispositivo di questo tipo è uno smartphone senza display o sistema operativo avanzato: ha solo la capacità di stabilire una connessione mobile e creare una rete Wi-Fi. Gli hotspot hanno la propria batteria (di varie dimensioni) e in genere si ricaricano allo stesso modo degli smartphone tramite cavo USB.

Questi dispositivi funzionano ovunque?

Per creare una rete hotspot mobile, avrai bisogno di un piano dati cellulare da un fornitore di rete.

Ciò significa che otterrai la copertura solo nei luoghi in cui quello specifico operatore ha un’adeguata copertura. A meno di non trovarsi in paesini sperduti, di fatto, non dovrebbero esservi problemi.

Assicurati di controllare le mappe di copertura di un operatore prima di acquistare da esso un hotspot portatile o anche solo una SIM da inserire in un dispositivo che hai già. Tieni anche presente che gli operatori hanno aree di copertura diverse a seconda che tu stia cercando di ottenere velocità 4G o 5G.

5 cose da considerare prima di acquistare un hotspot Wi-Fi

Così come qualunque altro prodotto tecnologico avanzato, anche quelli di cui stiamo parlando in questo articolo hanno caratteristiche e parametri da valutare prima di procedere con l’acquisto. Ecco alcuni parametri da considerare.

1- Verifica le limitazioni con il tuo operatore

Se vuoi usufruire di una connessione Internet di qualità, prova a scegliere un provider con la migliore copertura nella tua zona e con i piani dati più ampi.

Gli operatori, in alcuni casi, offrono piani di hotspot portatili con caratteristiche e copertura diverse. Ad esempio, alcuni piani dati prevedono limiti mensili che potrebbero entrare in contrasto con le tue necessità. Allo stesso tempo, alcuni operatori potrebbero offrire dati illimitati ma anche attuare dei rallentamenti quando superi una certa quantità di dati in download/upload.

Assicurati solo di leggere le clausole scritte in piccolo del tuo piano dati, in particolare se prevedi di intraprendere attività online ad alta intensità di dati (ad esempio streaming video).

Potresti rilevare un calo della qualità video se il tuo operatore wireless limita la connessione dopo aver raggiunto un determinato limite di dati e, in questi casi, il tuo hotspot Wi-Fi portatile risultare quasi inutile.

2- Considera la disponibilità del servizio del tuo operatore

A seconda del tuo operatore wireless, un hotspot portatile potrebbe non essere l’opzione giusta. Le aree rurali generalmente soffrono di una copertura di rete insufficiente, rendendo difficile stabilire una connessione Internet stabile utilizzando un hotspot di questo tipo.

È una buona idea controllare l’area di copertura della disponibilità della rete del tuo operatore per determinare se puoi ottenere un servizio adeguato se intendi utilizzare la connessione in zone sperdute di montagna.

3- Controlla la durata della batteria del tuo hotspot Wi-Fi portatile

Un hotspot portatile, per sua stessa natura, vede nella batteria un fattore molto importante in fase di scelta.

Alcuni modelli sono piccoli ed eleganti, ma di solito hanno una durata della batteria molto più contenuta, appena poche ore. Calcola anche un’altra cosa: più dati utilizzi e più dispositivi colleghi, minore sarà anche la durata l’autonomia.

Diversa la situazione è se intendi utilizzare l’hotspot come dispositivo di emergenza, da utilizzare per brevi periodi. In tal senso, puoi trascurare un po’ la batteria per concentrarti sulla sua compattezza.

Potrebbe anche essere necessario investire in un power bank di alta qualità per mantenere acceso il dispositivo mentre sei in movimento. Gli hotspot Wi-Fi si caricano come gli smartphone, tramite USB, dunque questo tipo di prodotto può esserti molto utile.

4- Connettività 4G/5G

Il tipo di connettività dei dispositivi hotspot Wi-Fi portatili possono essere variabili. Alcuni dispositivi possono gestire connessioni 5G, mentre altri sono compatibili solo con il 4G. Queste differenze nella tecnologia possono anche determinare il prezzo del dispositivo e del piano.

Gli hotspot Wi-Fi più economici, come quelli degli operatori prepagati, possono spesso essere limitati solo alle sole reti 4G o 5G. Saranno abbastanza buoni per la maggior parte delle attività, ma saranno superati dagli hotspot più recenti con connessioni 5G.

Se investi in un dispositivo hotspot 5G, puoi usufruire di velocità di upload e download più elevate per tutti i dispositivi connessi alla tua rete mobile. Questo tipo di tecnologia wireless è più affidabile, ma puoi aspettarti di pagare un prezzo significativamente più alto per un dispositivo hotspot Wi-Fi 5G.

5- Quanti dispositivi prevedi di collegare in contemporanea?

La maggior parte degli hotspot Wi-Fi portatili è in grado di gestire la connessione di almeno 5 dispositivi in contemporanea, ma i modelli di fascia alta possono gestirne 10 o più alla volta.

Alla maggior parte delle persone, tuttavia, andrà bene averne solo cinque, anche solo per limiti “fisici” di questo tipo di prodotto (come la batteria). Se hai intenzione di aggiungere più dispositivi a un singolo hotspot, tieni presente che ciò ridurrà notevolmente la velocità del trasferimento dati.

Domande frequenti

Terminiamo questo approfondimento con alcune domande che potresti farti a questo punto.

Quanto costa un hotspot Wi-Fi portatile?

Gli hotspot Wi-Fi portatili possono costare da 50 euro per un’unità base abilitata al 4G fino a superare gli 800 euro un dispositivo ultraveloce abilitato al 5G e con una batteria super prestante.

In ogni caso, con un centinaio di euro puoi già trovare dispositivi adeguati alle normali necessità.

Vale la pena utilizzare questi dispositivi?

Gli hotspot Wi-Fi portatili sono più che utili se hai bisogno di una connessione Internet affidabile per i tuoi dispositivi mentre sei fuori casa e non vuoi esaurire la disponibilità dati del tuo piano telefonico.

Se viaggi spesso per lavoro e vuoi avere una tua connessione, per motivi di privacy e sicurezza, questa soluzione è ideale, per esempio.

Qual è la differenza tra un hotspot mobile e un hotspot Wi-Fi portatile?

Un hotspot mobile è una connessione wireless dal telefono, mentre un hotspot Wi-Fi portatile è un dispositivo hardware dedicato separato che fornisce una connessione Internet.

Se fai molto affidamento su una connessione wireless per alimentare il tuo computer, tablet o altri dispositivi mentre sei in movimento, potrebbe valere la pena acquistare un hotspot Wi-Fi portatile dedicato.

In questo modo, non dovrai consumare tutta la quantità mensile di dati hotspot prevista dal tuo piano telefonico senza doverla “condividere” con gli altri dispositivi.