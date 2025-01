Cooler Master lancia i sistemi di raffreddamento a liquido MasterLiquid Core II per il 2025

Cooler Master, un nome ben noto tra i produttori di componenti per computer e periferiche dedicate al gaming, ha introdotto la sua nuova serie di sistemi di raffreddamento a liquido: MasterLiquid Core II. Questa linea si propone di stabilire nuovi standard sul mercato grazie a prestazioni elevate, un design accattivante e un'installazione semplice, in grado di soddisfare anche le configurazioni di PC più avanzate.

Tecnologie avanzate e prestazioni elevate

La serie MasterLiquid Core II è disponibile in diverse dimensioni, 120mm, 240mm e 360mm, ed è progettata per rispondere alle esigenze delle ultime generazioni di PC. Al centro di questo sistema innovativo si trova la pompa G9R a doppia camera, che rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle versioni precedenti. Questa componente è studiata per offrire un raffreddamento più efficace, contribuendo a mantenere temperature ottimali durante l’uso intensivo senza compromettere la silenziosità operativa.

L’architettura aperta di questo modello consente anche una compatibilità universale, che abbraccia i più recenti socket CPU, sia Intel che AMD, tra cui l’Intel LGA 1851. Questa versatilità rende i modelli della serie MasterLiquid Core II adatti a svariate configurazioni attuali e future, garantendo così agli utenti un investimento duraturo in un componente sempre al passo con i tempi.

Design unico e praticità d'uso

Una delle caratteristiche distintive della serie è la copertura della pompa, impreziosita da un effetto specchio infinito che non solo ottimizza l'estetica del sistema ma rappresenta anche un elemento visivo di grande impatto per gli appassionati di gaming e personalizzazione del proprio setup. Questo aspetto si unisce a un'attenzione particolare ai dettagli, soddisfacendo così le richieste degli utenti che non rinunciano al design, pur cercando prestazioni elevate.

In termini di installazione, Cooler Master ha implementato una serie di soluzioni pratiche. Le ventole sono preinstallate, e il sistema di montaggio rapido, unito a tubi lunghi 400mm, rende l'intero processo di configurazione intuitivo. Gli utenti possono così dedicare più tempo al gioco e meno ai preparativi, rendendo l’assemblaggio pratico e veloce, indipendentemente dal livello di esperienza.

Caratteristiche principali e opzioni di acquisto

Le specifiche tecniche della serie MasterLiquid Core II sono davvero notevoli. Tra le caratteristiche salienti vi sono le ventole riprogettate, che ottimizzano il flusso d’aria, assicurando così prestazioni superiori e un design elegante. Anche la pasta termica Cryo-Fuze, inclusa nella confezione, garantisce un’eccellente conduttività termica, un aspetto cruciale per il mantenimento di basse temperature operative.

La linea MasterLiquid Core II si presenta in tre varianti principali. Le opzioni 360 Core II e 360 Core II White sono adatte per configurazioni di massimo livello, grazie a tre ventole da 120mm. Successivamente, ci sono le versioni 240 Core II e 240 Core II White, che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e dimensioni, equipaggiate con due ventole da 120mm. Infine, il modello MasterLiquid 120 Core II rappresenta una scelta compatta, ideale per sistemi di dimensioni ridotte, senza compromettere le prestazioni.

I sistemi di raffreddamento saranno in vendita a partire dalla primavera del 2025 sulla piattaforma Direct-to-Consumer di Cooler Master e presso rivenditori selezionati in Italia. I prezzi partiranno da 84€ per la variante da 240mm, mentre il modello da 360mm avrà un costo di partenza di 105€.

Con questa serie, Cooler Master consolida la sua posizione nel mercato, offrendo prodotti che combinano tecnologie all'avanguardia, un design moderno e soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di appassionati e professionisti nel mondo del gaming e della costruzione di PC.