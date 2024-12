Come utilizzare Google Lens e Chrome per estrarre testo da immagini senza software supplementari

Nel mondo digitale, la capacità di copiare e utilizzare il testo da immagini è diventata fondamentale. Utilizzando Google Lens integrato nel browser Chrome, è possibile riconoscere e copiare testi senza la necessità di applicazioni aggiuntive. Scopriamo insieme come sfruttare al massimo questa funzionalità e come risolvere alcuni problemi comuni legati al riconoscimento ottico dei caratteri .

Copiare testo da file locali utilizzando Chrome

Esistono situazioni frequenti in cui si desidera estrarre testo da PDF o immagini, ma ci si trova davanti a file che non consentono la selezione del testo. Molti utenti si chiedono come possano copiare informazioni da immagini o file PDF che visualizzano nel browser. Fortunatamente, Google Lens offre soluzioni anche per file non presenti su pagine web, facilitando così il processo.

Chrome rivela un lato interessante: non è solo un browser, ma anche un file manager. Accedendo al file system locale, gli utenti possono navigare tra le varie cartelle. Per farlo, basta digitare "C:\" nella barra degli indirizzi e premere Invio. Questo comando farà apparire il contenuto dell'unità C: sul display. È possibile adattare il percorso in base alle altre unità disponibili, come D: o E:. Navigando fino alla cartella contenente le immagini o i file PDF, gli utenti possono aprire i file direttamente con Chrome.

Cliccando con il tasto destro del mouse, si aprirà un menu contestuale che include l'opzione "Cerca con Lens". Questa funzionalità rappresenta una scorciatoia per estrarre rapidamente il testo in modo semplice e veloce.

Utilizzare Google Lens con WhatsApp Web

Un altro scenario frequentissimo è quello in cui si desidera copiare testo da immagini condivise tramite WhatsApp. Quando si visualizza un’immagine nel browser, il menu con il tasto destro non mostra l'opzione "Cerca con Google Lens". Per ovviare a questo, è necessario aprire l'immagine in una nuova scheda. Qui, la funzione "Cerca con Google Lens" diventerà accessibile, permettendo l’estrazione del testo in modo rapido e senza complicazioni.

Selezionando l'immagine aperta, si potrà utilizzare Lens per scansionarla. Questo processo è intuitivo e permette di riconoscere il testo presente nell'immagine con facilità. Dopo aver attivato la funzione, il testo riconosciuto apparirà in evidenza, consentendo ulteriori operazioni.

Operazioni con Google Lens per l’estrazione del testo

Dopo aver aperto l’immagine tramite Google Lens, l'input testuale diventa accessibile. Il riconoscimento del testo è automatico; Lens evidenzia il contenuto testuale presente nell’immagine. Gli utenti possono espandere o ridurre la selezione per ottenere esattamente le informazioni desiderate. Nel caso delle immagini salvate nei documenti PDF, la funzionalità di Lens consente di disegnare un riquadro intorno all'area d'interesse.

Per terminare il processo e copiare il testo, è sufficiente selezionare l'opzione “Copia” disponibile. In alternativa, Lens offre anche la funzione di traduzione, ideali per chi desidera comprendere testi in lingue diverse. Una volta copiato, il testo giace negli appunti e può essere incollato in qualsiasi applicazione.

Per gli utenti Windows 10 e 11, esiste la possibilità di gestire il testo copiato attraverso la Cronologia degli appunti, accessibile con la combinazione di tasti Windows+V.

Considerazioni sulla privacy e sull’uso dei dati

È opportuno menzionare che il processo di estrazione e traduzione dei testi tramite Google Lens comporta la trasmissione di dati a Google. Chi è preoccupato per la propria privacy può scegliere di utilizzare metodi alternativi che non richiedono l'invio di dati online. Alcuni software OCR locali garantiscono un lavoro analogo, mantenendo tutti i dati privati sul dispositivo.

Utilizzando Google Lens e Chrome, gli utenti possono affrontare con semplicità la sfida dell'estrazione di testo da immagini. Conoscere queste tecniche può rivelarsi estremamente utile nella quotidianità, per studio, lavoro o semplice curiosità.