Come Steam Link rivoluziona il gaming portatile e riporta alla vita i giocatori

Negli ultimi anni, molti si sono trovati a vivere una relazione complicata con il mondo dei videogiochi. La mancanza di motivazione, a volte identificata come burnout, può colpire chiunque, portando a perdere l’interesse per i giochi preferiti. Gli appassionati di gaming stanno scoprendo un nuovo modo di vivere questa esperienza: i dispositivi portatili retro. Oltre a questo, passa inosservato un alleato prezioso: Steam Link. Questo articolo esplora la nuova vita che Steam Link offre ai giocatori e le potenzialità di questa app rivoluzionaria.

La rinascita del gioco portatile con Steam Link

Spesso, la routine quotidiana ci tiene incollati al computer, limitando la nostra libertà di giocare. La scoperta dei dispositivi portatili ha offerto una soluzione a molti, permettendo di giocare ovunque. Steam Link ha profondamente migliorato la sua funzionalità grazie a un aggiornamento significativo avvenuto lo scorso novembre. Non solo ha integrato nuove funzionalità come lo streaming in HDR e AV1, ma ha anche esteso il suo supporto a oltre 500 dispositivi Android. Questo ha trasformato la fruizione dei giochi, rendendo gli sprechi di tempo e denaro in acquisti impulsivi più gestibili. C’era dunque bisogno di testare questa nuova versione durante le festività.

Il setup di Steam Link si è rivelato semplice e veloce. Utilizzando dispositivi come Google Pixel 9 e AYANEO Pocket Evo, il vero punto di forza è stato giocare in casa su una rete Wi-Fi locale, dove Steam Link ha dimostrato le sue potenzialità. Tuttavia, alcune limitazioni sono emerse: i giochi che richiedono un controller funzionano meglio, escludendo titoli di strategia e RTD. Ciò ha spinto l’autore a riavviare Horizon Zero Dawn, un classico che non veniva toccato da tempo. La qualità visiva era sorprendente e anche il tempo di risposta era eccellente, a condizione che non si puntasse su sparatutto competitivi.

Vantaggi e limiti di Steam Link

Giocare tramite Steam Link offre un'esperienza notevole, specialmente con dispositivi come AYANEO Pocket Evo, che include un controller integrato funzionante come quello di Xbox. Questa integrazione ha reso il gameplay migliore, eliminando la necessità di utilizzare controlli a schermo. Sebbene i controlli touch siano personalizzabili e sufficienti, nessuno riuscirà mai a eguagliare l’esperienza di un vero controller. Questo ha sollevato alcuni interrogativi: si poteva risparmiare investendo in un dispositivo portatile più economico? D’altronde, la risposta appare chiara se si considerano i vantaggi di Steam Link.

Ci sono però aspetti del software che necessitano di miglioramenti. Durante il gioco, il controllo del mouse risulta talvolta impreciso, specialmente navigando nei menu e la chiusura dei giochi non sempre si traduce in un'operazione fluida, costringendo a fermare lo streaming. Anche l'interfaccia utente è stata oggetto di critiche, poiché alcune opzioni vengono visualizzate in modo tale da generare confusione tra giochi disponibili ma non installati. Ultima nota importante sulla qualità dello streaming: a volte, spostandosi in stanze più lontane dal router, la resa video può degradarsi rapidamente, e questo porta a rivalutare l’utilizzo di console dedicate.

La competizione e le alternative a Steam Link

Nell'ecosistema del gaming, Steam Link non è l'unica risorsa a disposizione. Piattaforme come Moonlight offrono prestazioni di streaming superiori, sia a casa che fuori, mentre altre, come NVIDIA GeForce Now, consentono di accedere alla libreria di Steam senza la necessità di un PC desktop, con costi variabili. Altrettanto, queste soluzioni offrono anche titoli che vanno oltre Steam, permettendo di esplorare Game Pass PC e Epic Game Store, ampliando notevolmente l'orizzonte di gioco.

Nonostante ciò, Steam Link si afferma per la sua semplicità di utilizzo. Con un anno impegnativo all'orizzonte, il desiderio di un’opzione facile diventa sempre più rilevante. Anche se non rappresenta al momento la scelta migliore, il suo potere di facilitare il gaming da PC rendendolo accessibile quando si desidera recuperare il tempo perso spinge a sfruttarne la funzionalità nel tempo libero. Con Steam Link, i giocatori possono finalmente ristabilire un legame con i titoli trascurati, abbattendo la barriera che spesso blocca l’ingresso nel meraviglioso mondo del gaming.