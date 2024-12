Come riscoprire i giochi vintage su Mac grazie agli emulatori: guida passo passo

Il mondo dei videogiochi ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma molti appassionati si sentono ancora legati ai titoli classici. Fortunatamente, per gli utenti di Mac, esiste la possibilità di tornare a giocare ai vecchi successi attraverso l'uso di emulatori. Questi strumenti consentono di rivivere le esperienze ludiche del passato, permettendo di giocare a titoli storici su moderne macchine informatiche. Ecco come fare.

Cosa sono gli emulatori?

Gli emulatori sono programmi informatici che riproducono l’hardware di una console sul computer, permettendo ai giochi originariamente progettati per quell’hardware di funzionare su piattaforme differenti, come un Mac. Anche se gli emulatori sono legali, è importante sapere che l'usanza di utilizzare software di questo tipo può diventare illegale, a meno che non si seguano alcune linee guida. Scaricare ROM, cioè le versioni digitali di giochi, può risultare illegale se non si possiede il gioco fisico. È quindi fondamentale utilizzare emulatori e ROM in modo responsabile.

Tipologie di giochi legali

Chi desidera utilizzare emulatori senza violare la legge può esplorare diverse opzioni. Innanzitutto, esistono titoli gratuiti sviluppati da appassionati, noti come Homebrew, che possono essere scaricati legalmente. Inoltre, alcuni ex giochi commerciali sono stati rilasciati gratuitamente dagli sviluppatori. Siti come RetroVeteran offrono accesso a ROM legali, disponibili per varie piattaforme e non protette da copyright. Infine, in molti paesi è consentito scaricare la ROM di un gioco commerciale già posseduto per uso personale, rendendo la situazione ancora più interessante per gli appassionati.

Gli emulatori più diffusi

Sul mercato esistono numerosi emulatori, ognuno specifico per diverse console. Le più comuni sono le storiche Atari, le console Nintendo come NES, SNES e Game Boy, le piattaforme SEGA e anche quelle Sony, fino alle meno conosciute TurboGrafx-16. Grazie a questa varietà, ogni appassionato può riscoprire i giochi della propria infanzia. È importante sapere però che non esiste un unico emulatore che vada bene per tutti; per ogni console esiste un emulatore specifico. Per facilitare l'esperienza di gioco, esistono piattaforme come OpenEmu, che raggruppano diversi emulatori in un'unica interfaccia.

Come installare OpenEmu su Mac

OpenEmu è una soluzione ideale per gli utenti Mac, in quanto offre accesso a una vasta gamma di emulatori senza dover installare ciascun software singolarmente. Installarlo è un processo semplice: basta scaricare il file di installazione e avviarlo. Qualora macOS impedisca l'apertura del programma, gli utenti devono accedere alle impostazioni di Privacy e Sicurezza e autorizzare OpenEmu. Al primo avvio, il programma richiede la selezione di quali emulatori installare, consentendo di procedere con facilità verso il menu principale.

Utilizzo di OpenEmu e gestione delle ROM

Una volta installato OpenEmu, il suo utilizzo risulta intuitivo. Nella colonna di sinistra si trovano le console supportate, e selezionando una di esse si visualizzano i giochi disponibili. È fondamentale notare che OpenEmu non fornisce ROM; pertanto, sarà necessario scaricare i giochi da fonti legali. Una volta scaricate, le ROM possono essere trascinate direttamente nell’interfaccia di OpenEmu, che le organizza automaticamente in base alla console di appartenenza. Questo significa che scaricando un file .nes, ad esempio, esso comparirà automaticamente all’interno della sezione dedicata a NES, pronto per essere avviato.

Installazione di MAME e NeoGeo su OpenEmu

Per aggiungere ulteriore varietà alla libreria di giochi, è possibile installare il MAME e NeoGeo, che non sono inclusi di default in OpenEmu. Per il MAME, basta scaricare la versione sperimentale e seguire le istruzioni nel menu delle preferenze per installarlo. Allo stesso modo, per giocare ai titoli NeoGeo, è richiesto il download del file BIOS necessario, da posizionare nella cartella appropriata: Libreria/Application Support/OpenEmu/Game Library/roms. Dopo aver riavviato OpenEmu, NeoGeo sarà disponibile tra le console.

Come sfruttare i giochi Homebrew

OpenEmu ospita anche una sezione dedicata ai giochi Homebrew. Gli utenti possono trovare e scaricare titoli direttamente dall'app, dove verranno sistemati automaticamente in base alla piattaforma dopo il download. La presenza di giochi Homebrew rende l'esperienza ludica ancor più ricca e variegata.

Controlli e joypad per una migliore esperienza

OpenEmu supporta il controllo tramite la tastiera e offre anche la possibilità di utilizzare joypad bluetooth, che garantiscono un'esperienza di gioco più autentica. Gli utenti possono personalizzare i controlli per ogni piattaforma specifica, mappando i tasti a proprio piacimento. Per i giocatori che desiderano un controllo di qualità superiore, ci sono opzioni disponibili come Mayflash Arcade FightStick, ideale per replicare le atmosfere delle sale giochi, e il Logitech F310, perfetto per una configurazione tradizionale con numerosi tasti.