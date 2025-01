Come disattivare l'accensione automatica dei Mac con chip Apple Silicon in macOS Sequoia

Apple ha introdotto una delle sue caratteristiche distintive nei Mac moderni, dotati di chip Apple Silicon: la capacità di accendersi automaticamente quando si apre il coperchio del laptop o si collega l'alimentatore. Tuttavia, per gli utenti che preferiscono un maggiore controllo su queste impostazioni, ci sono soluzioni disponibili in macOS Sequoia per personalizzare questo comportamento. Questo articolo fornisce indicazioni dettagliate su come modificare il funzionamento del proprio Mac attraverso il terminale, garantendo così un'esperienza di utilizzo più conforme alle preferenze individuali.

Procedura per disattivare l'accensione automatica

Se hai un Mac dotato di chip Apple Silicon e stai utilizzando macOS Sequoia o versioni successive, puoi facilmente modificare le impostazioni di avvio automatico. La procedura richiede di utilizzare l'app Terminale, presente nella cartella Utility all'interno della cartella Applicazioni. Segui questi passaggi per personalizzare il comportamento del tuo dispositivo in base alle tue necessità.

Accertati che il tuo Mac sia aggiornato alla versione di macOS Sequoia o successiva. Apri l'app Terminale, che si trova nella cartella Utility. A questo punto, puoi selezionare l'una delle seguenti opzioni per impostare il comportamento all'accensione: Se desideri impedire l'accensione sia aprendo il coperchio che collegando l'alimentazione, digita il comando sudo nvram BootPreference=%00 e premi Invio.

Per disattivare l’accensione quando si apre il coperchio, ma consentire quella quando è collegato alla rete elettrica, utilizza il comando sudo nvram BootPreference=%01 .

Infine, se preferisci l'opposto, ossia impedire l'accensione solo quando collegato alla corrente, il comando da inserire sarà sudo nvram BootPreference=%02 . Ti verrà chiesta la password dell'amministratore. È importante notare che, per ragioni di sicurezza, durante la digitazione della password, sullo schermo non verrà mostrato alcun carattere. Una volta inserita la password, premi Invio.

Ripristino delle impostazioni originali

Nel caso in cui desideri tornare alle impostazioni originali dopo aver effettuato le modifiche, puoi farlo semplicemente aprendo nuovamente il Terminale e digitando il comando sudo nvram -d BootPreference . Questa azione ripristina il comportamento predefinito del tuo Mac, consentendo l’accensione automatica al momento dell'apertura del coperchio o al collegamento dell’alimentatore.

Considerazioni finali sull'uso del terminale

Modificare le impostazioni di accensione del Mac tramite il terminale è un'opzione utile per coloro che desiderano personalizzare l'esperienza di utilizzo. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle implicazioni di tali cambiamenti e seguire attentamente le istruzioni fornite. In caso di dubbi o di necessità di ulteriore supporto, è sempre consigliabile consultare la documentazione ufficiale di Apple o contattare il supporto tecnico dedicato, che può fornire assistenza specifica e dettagliata.

Con queste indicazioni, gli utenti di Mac con chip Apple Silicon possono godere di una maggiore libertà e controllo sulle impostazioni del loro dispositivo, rendendo l'utilizzo quotidiano ancora più personalizzato e adatto alle proprie esigenze.