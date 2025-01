Come creare un'icona per bloccare lo schermo di iPhone e iPad in modo semplice e veloce

Bloccare lo schermo di un iPhone o di un iPad è un'operazione che può sembrare banale, ma può rivelarsi scomoda in certe situazioni. Soprattutto se il dispositivo è posizionato su un supporto, un tavolo o un supporto a parete. In questi casi, l'uso del pulsante laterale potrebbe risultare poco pratico, specialmente se il tasto è difficile da premere a causa di una custodia resistente. A seguire, viene proposta una soluzione alternativa per creare un'icona che consenta di bloccare lo schermo velocemente, rendendo l'operazione più comoda e diretta direttamente dalla schermata principale.

La comodità di un'icona per il blocco dello schermo

L'idea di implementare un'icona per il blocco dello schermo è particolarmente utile per chi utilizza frequentemente il dispositivo in situazioni in cui il tasto laterale non è facilmente accessibile. Utilizzando un’icona sulla schermata principale, è possibile bloccare il dispositivo semplicemente toccando l'icona, senza dover lottare con il tasto fisico. Sebbene ci sia un'opzione per attivare l'AssistiveTouch, che permette una serie di funzioni utili, potrebbe risultare ingombrante, poiché rimane visibile sopra tutte le applicazioni. Al contrario, un'icona personalizzata può essere più discreta e limitarsi unicamente all’azione di blocco dello schermo.

I passi per creare l'icona

Procedere per attivare il pulsante di blocco dello schermo è semplice e richiede solo pochi passaggi. Iniziate aprendo l’app “Comandi rapidi” sul dispositivo. Qui, troverete un’icona con un tasto "+" in alto a destra; cliccate su di essa per iniziare il processo. Nella barra di ricerca, digitate “Blocca lo schermo” e selezionate la voce che compare nei risultati. A questo punto, dovrete cliccare sulla freccia accanto al nome della funzione per accedere all’opzione “Aggiungi alla schermata Home”. È possibile assegnare un nome a questa icona e scegliere un’immagine rappresentativa per facilitarne il riconoscimento. Una volta fatto questo, l'icona apparirà sulla schermata principale del dispositivo, come qualsiasi altra applicazione, e potrà essere spostata liberamente.

Un aspetto importante da considerare è che la nuova icona blocca lo schermo, ma non spegne il display. Questo significa che se si utilizza un dispositivo con Face ID e si preme l'icona mentre il dispositivo è attivo, potrebbe riattivarsi immediatamente. È quindi fondamentale prestare attenzione a questo dettaglio per evitare interferenze indesiderate.

Un uso creativo dell'icona: antifurto

Oltre alla sua funzione principale, l’icona creata può rivelarsi utile anche in situazioni di sicurezza. Assegnandole un nome intrigante e un’immagine accattivante, come “Foto segrete” o “Chat private”, si può ingenerare curiosità e attirare l’attenzione di chi potrebbe cercare di accedere al dispositivo. Se qualcuno dovesse cliccare sull’icona credendo di scoprire segreti, si ritroverebbe invece davanti a un dispositivo bloccato e inaccessibile. Sebbene questo stratagemma non sia garantito a funzionare una seconda volta, potrebbe comunque essere una buona idea per proteggere i dati sensibili.

Scoprire di più sulle funzionalità di iPhone e iPad

