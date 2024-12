Cartoon Network rimuove sei giochi dalla vendita: la decisione inghiottita nel silenzio

L’industria dei videogiochi si trova nuovamente ad affrontare il tema della disponibilità dei titoli digitali, a seguito della recente decisione di Cartoon Network, una divisione di Warner Bros. Discovery, di rimuovere sei dei suoi giochi da piattaforme come Steam. Quest'azione, effettuata senza preavviso, ha colpito diversi titoli noti tra cui Samurai Jack: Battle Through Time e OK KO! Let's Play Heroes, sollevando interrogativi sulla gestione dei contenuti digitali e la loro accessibilità futura.

La rimozione dei titoli e il messaggio ai giocatori

La rimozione dei giochi è stata evidenziata dal portale SteamDB e notata per la prima volta su Bluesky da un utente di nome Wario64. Tra i titoli eliminati ci sono anche Adventure Time: Finn and Jake's Epic Quest e Adventure Time: Magic Man's Head Games. Non si tratta solo di un ritiro dalle piattaforme per PC, ma gli stessi giochi sono scomparsi da store dedicati a diverse piattaforme.

Presso le pagine Steam dei titoli rimossi, ora si può leggere un messaggio standardizzato che informa i giocatori della cessazione della vendita: "Attenzione giocatori, [titolo del gioco] non sarà più disponibile per l'acquisto dopo il 23 dicembre 2024. Grazie per aver giocato, Cartoon Network Games." Questo messaggio rassicura che, sebbene i giochi non siano più disponibili, i giocatori avranno ancora del tempo per effettuare l'acquisto.

Un passo indietro per Cartoon Network

Questa decisione di cancellare i giochi segue di pochi mesi la chiusura del sito ufficiale di Cartoon Network, un cambio significativo avvenuto quando i contenuti sono stati trasferiti sul portale di streaming Max. In aggiunta, all'inizio del 2024, anche diversi titoli pubblicati da Adult Swim Games erano stati rimossi con un avviso precedentemente comunicato agli utenti. La differenza principale in questa situazione è che, in questo caso, non è stata data alcuna informazione preventiva, lasciando i giocatori nell'incertezza.

Nonostante i giochi rimossi avessero un pubblico non particolarmente vasto e non risultassero tra i best seller del mercato, alcuni di essi avevano ricevuto recensioni positive da parte della critica. Questo stato di cose rende la scomparsa di questi titoli ancora più preoccupante, soprattutto in un periodo in cui l'industria è alle prese con questioni di conservazione e l'esistenza stessa dei contenuti digitali.

Riflessioni sulla conservazione dei contenuti digitali

Le recenti azioni intraprese da Cartoon Network pongono interrogativi cruciali riguardo alla conservazione del patrimonio videoludico e all'accesso a lungo termine ai titoli precedentemente acquistati dagli utenti. La decisione di rimuovere questi giochi senza offrirne giustificazione provoca una sensazione di incertezza nel mondo dei videogiochi digitali.

L'assenza di spiegazioni ufficiali da parte di Cartoon Network alimenta ulteriormente il dibattito su come le aziende gestiscono i loro prodotti digitali e sull'importanza della fruizione per chi ha investito tempo e denaro in questi contenuti. La tendenza recente della divisione di Warner di accantonare opere, come evidenziato nel caso di progetti come Batgirl e Coyote vs Acme, sottolinea un approccio che si rivela sempre più critico nei confronti della conservazione di opere artistiche e di intrattenimento.

In un'epoca in cui la digitalizzazione è all'ordine del giorno, la precarietà di accesso ai contenuti che un giorno erano considerati parte integrante della formazione culturale e ludica di generazioni intere pone interrogativi sul futuro di un'intera industria.