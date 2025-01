Cambiamenti tecnologici e politici sotto la presidenza di Donald Trump: cosa aspettarsi

Con l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nel 2025, si preannunciano trasmutazioni significative non soltanto nel panorama politico ma anche nel settore tecnologico. Tra divieti rinegoziati, riforme e incontri con leader delle Big Tech, molti osservatori si stanno già preparando agli effetti di queste scelte.

TikTok: un divieto riconsiderato

Il 19 gennaio 2025, TikTok è stata oggetto di un divieto immediato negli Stati Uniti. Tuttavia, Trump ha rapidamente deciso di interrompere la misura, concedendo una sospensione di 75 giorni. Questa opzione consente al popolare social media di continuare le sue operazioni nel paese. La decisione di Trump è strategica, in quanto mira a costruire un accordo per la vendita di TikTok a una società garantendo che almeno il 50% della proprietà rimanga di origine statunitense. Tra i nomi candidati per l'acquisizione spuntano figure sorprendenti come Perplexity AI e MrBeast, mentre Elon Musk e Larry Ellison restano in corsa. Questa manovra è emblematicamente collegata alle sue intenzioni di favorire gli interessi americani nel settore tecnologico, riflettendo una chiara volontà di riorganizzare le dinamiche del digital.

Intelligenza artificiale: un nuovo corso senza regole etiche

Con un deciso ordine esecutivo, il presidente Trump ha annullato le linee guida precedenti sull'uso etico dell'intelligenza artificiale, che erano state implementate dall'amministrazione Biden. Questa deregulation ha come obiettivo la promozione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, ponendo le basi per incentivare investimenti significativi nel settore. Tuttavia, resta da valutare quanto questa libertà possa influire sulle problematiche sociali e politiche, con una potenziale mancanza di controlli che potrebbe comportare rischi notevoli. La decisione segna un netto cambiamento rispetto al governo precedente, trasmettendo un forte messaggio: l'innovazione tecnologica sarà prioritizzata.

Social media: ripristino della libertà di espressione

Un ulteriore decreto di Trump ha portato all’eliminazione delle restrizioni sui social media, abbattendo le limitazioni imposte dalla precedente amministrazione. Il presidente ha ribadito la sua posizione a favore della libertà di parola, un tema particolarmente delicato vis-à-vis le critiche ricevute negli anni passati riguardo alla censura dei suoi contenuti su piattaforme come Twitter e Meta. Questa mossa ne rafforza la narrativa di un ritorno a una comunicazione meno filtrata e regolata, rappresentando un passo verso la libertà di espressione, ma aprendo nel contempo dibattiti sulla responsabilità delle piattaforme.

Criptovalute e mondo finanziario digitale

Trump ha dichiarato l'intenzione di promuovere il settore delle criptovalute, avviando progetti innovativi, come il World Liberty Financial, finalizzati alla diffusione delle stablecoin. L'impatto è evidente anche nel lancio del meme coin $TRUMP, il quale ha visto una straordinaria crescita, con incrementi di valore del 41.500% in tempi brevissimi. Queste manovre non indicano soltanto la volontà di rafforzare l'economia digitale, ma suscitano anche interrogativi su come queste valute virtuali possano integrarsi nel sistema finanziario tradizionale e quale impatto possano avere sulla regolamentazione monetaria.

Relazioni con le Big Tech: un abbraccio strategico

Gli incontri tra Trump e importanti figure del settore tecnologico, come Tim Cook, Jeff Bezos e Sundar Pichai, testimoniano la sua intenzione di tessere alleanze con colossi della tecnologia. Le donazioni ricevute da alcune aziende, tra cui Apple e Google, hanno sollevato polemiche, in particolare riguardo a un apparente cambio di atteggiamento verso il nuovo presidente. Questi rapporti delineano un approccio che punta a favorire investimenti e collaborazioni con il settore privato, aprendo possibilità per future politiche favorevoli all'innovazione e competitività.

Nuove nomine nelle agenzie di regolamentazione

L'amministrazione di Trump ha già avviato cambiamenti significativi al vertice delle principali agenzie di regolamentazione. I nuovi nomi, come Andrew Ferguson alla Federal Trade Commission e Paul Atkins alla Securities and Exchange Commission, rappresentano una rottura netta rispetto alle politiche restrittive dell'era Biden. Queste nomine possono risultare fondamentali nel ridefinire le normative e favorire un clima più liberale per gli affari, sia nel campo tecnologico sia in quello finanziario. Il passaggio di consegne nelle commissioni evidenzia una volontà di allentare i controlli e stimolare un contesto meno vincolante per le imprese.

In sintesi, il periodo presidenziale di Trump sembra destinato a generare un'ondata di trasformazioni che interesseranno vari ambiti, dal digitale alla finanza, promuovendo un'era di maggiore libertà d'azione nel settore tecnologico.