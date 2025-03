Max: il servizio di streaming di Warner Bros. Discovery si rinnova con un rebranding audace

Warner Bros. Discovery ha presentato ieri una nuova identità visiva per il suo servizio di streaming Max, segnando un cambiamento significativo nel panorama del settore. Con un’attenzione particolare al mercato australiano, questo restyling non è solo superficiale; rappresenta una ristrutturazione in linea con l’immagine storica di HBO, un marchio riconosciuto per la sua qualità nella programmazione per adulti.

Un nuovo look per Max

La trasformazione di Max si distingue per l’abbandono del colore blu brillante, sostituito con una sofisticata palette in bianco e nero. Questo cambiamento non è solo estetico, ma mira a riportare l’identità del servizio più vicino al leggendario logo di HBO, il marchio che ha dominato il settore per decenni. Già visibile nell’interfaccia utente del servizio di streaming e sui canali social, questa nuova immagine è destinata ad apparire gradualmente anche nel materiale promozionale nei prossimi mesi, come riportato dalla rivista Variety.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Da quando nel 2023 HBO Max e Discovery Plus sono stati unificati, il nuovo Max ha poi abbandonato totalmente i colori caratteristici di HBO, adottando per un periodo uno stile più giovanile e accattivante. L’intento era di attirare un pubblico più giovane e familiare, ma il ritorno al look classico di HBO potrebbe segnalare una strategia più focalizzata al richiamo di un’audience adulta, maggiormente interessata a contenuti di alta qualità.

Dietro il rebranding: una strategia mirata

La decisione di ristrutturare il branding di Max è stata supportata da considerazioni di mercato molto precise. JB Perrette, presidente e CEO di Warner Bros. Discovery per il settore streaming e videogiochi, ha spiegato che il brand HBO è sinonimo di innovazione e qualità ed è stato costruito nel corso di cinquant’anni. Tuttavia, l’immagine preesistente di Max non rispecchiava completamente l’eredità di HBO, specialmente quando si trattava di contenuti pensati per un pubblico adulto. Afferma che “non è esattamente dove i genitori sarebbero più disposti a lasciare i propri figli,” un’osservazione che evidenzia la necessità di creare un collegamento più diretto tra il marchio Max e HBO.

Il rebranding di ieri sembra posizionare Max in una nuova luce, invitando i consumatori a riconsiderare la relazione tra i due marchi. Con un’estetica che rimanda a un’immagine più matura e riflessiva, Max potrebbe beneficiare di una maggiore riconoscibilità nel mercato. Gli analisti di Variety hanno suggerito che questo riaccostamento potrà favorire una percezione più forte e coesa delle due piattaforme di streaming, rendendole facilmente associabili l’una all’altra.

In questo contesto in rapida evoluzione, il settore delle piattaforme di streaming continua a confrontarsi con sfide significative, rendendo strategico per i brand modernizzarsi e trovare nuove modalità di interazione con il pubblico. La mossa di Warner Bros. Discovery, quindi, non rappresenta solo un cambio di imballaggio, ma una riflessione più profonda su come si posizionano in un mercato sempre più competitivo.