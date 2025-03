Amazon presenta Nova Act: nuova frontiera nell’Intelligenza Artificiale per la spesa online

In un contesto in continua evoluzione, Amazon ha svelato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, denominato Nova Act, concepito per facilitare compiti come lo shopping online direttamente all’interno del browser. Attualmente, la funzionalità è in fase di “anteprima di ricerca” e accessibile solo agli sviluppatori, ma l’azienda sta potenziando anche l’accesso ad altri modelli di intelligenza artificiale Nova tramite un portale web, semplificando la loro individuazione e utilizzo.

Le caratteristiche principali di Nova Act

Nova Act è un modello innovativo che presenta funzioni simili a quelle dell’operatore di OpenAI. La sua capacità di eseguire ricerche sul web, effettuare acquisti e rispondere a domande specifiche su ciò che appare sullo schermo lo rende una risorsa preziosa per gli utenti. Tra le funzionalità, spicca la possibilità di eseguire operazioni programmate, adattandosi a istruzioni dettagliate. Ad esempio, gli utenti possono comunicare a Nova Act di non accettare la proposta di assicurazione durante un acquisto. Nonostante attualmente sia riservato agli sviluppatori, Amazon ha già iniziato ad integrarlo nel rinnovato assistente Alexa Plus per svolgere alcune attività online.

L’ambizioso progetto di intelligenza artificiale di Amazon

Questo modello rappresenta il primo prodotto lanciato dai laboratori di Intelligenza Artificiale Generale di Amazon, il cui obiettivo è sviluppare agenti in grado di eseguire attività complesse e articolate, come organizzare un matrimonio o gestire compiti IT complicati per aumentare la produttività aziendale. Nonostante Amazon e OpenAI non siano le sole aziende in corsa per offrire agenti di intelligenza artificiale, il mercato dimostra un crescente interesse per assistenti capaci di svolgere compiti pratici piuttosto che limitarsi a fornire risposte o generare opere artistiche.

Il contesto delle offerte di Amazon nel campo dell’IA

Nova Act si aggiunge agli altri cinque modelli Nova presentati nel dicembre del 2024, che comprendono un insieme di modelli focalizzati sulla “comprensione”, insieme a generatori di immagini e video. Amazon non ha puntato a dichiararsi come detentore dei modelli di intelligenza artificiale più potenti, ma ha invece sottolineato l’importanza di velocità e valore della suite Nova, sostenendo che questi modelli sono “almeno il 75% più economici” rispetto ai concorrenti.

Nuove opportunità per gli sviluppatori attraverso un portale web

La società sta inoltre implementando un nuovo modo per consentire agli sviluppatori e ad altri utenti negli Stati Uniti di accedere direttamente a questi modelli tramite un sito web dedicato. Questo portale permette di utilizzare i modelli per rispondere a domande o generare contenuti, superando le limitazioni del passato quando erano disponibili solo attraverso Amazon Bedrock, la piattaforma di modelli di intelligenza artificiale all’interno dei servizi web di Amazon. Rohit Prasad, vice president senior di Amazon AGI, ha affermato che il sito è progettato per permettere agli sviluppatori di “testare rapidamente le loro idee con i modelli Nova e poi implementarle su larga scala in Amazon Bedrock”.

La direzione intrapresa da Amazon nel settore dell’intelligenza artificiale rappresenta una tappa significativa nella continua evoluzione dei servizi tecnologici, destinata a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con il web e gestiscono le loro esigenze quotidiane.