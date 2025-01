Black Myth: Wukong, le chiarificazioni del game director Feng Ji sulle versioni per Xbox

La questione relativa alla disponibilità di Black Myth: Wukong su console Xbox ha suscitato un acceso dibattito tra appassionati e utenti. Recentemente, il game director Feng Ji ha fornito ulteriori dettagli su Weibo, chiarendo che il rinvio della versione Xbox non è dovuto a un accordo esclusivo con Sony, ma piuttosto a sfide tecniche significative. La questione ruota attorno alla capacità di Xbox Series S di gestire il gioco, il quale si distingue per una grafica da urlo, ma eccezionalmente esigente in termini di risorse.

Limitazioni tecniche su Xbox Series S

Feng Ji ha chiarito che le difficoltà legate allo sviluppo di Black Myth: Wukong per Xbox Series S derivano dalle specifiche tecniche della console, in particolare dalla sua memoria condivisa di 10 GB. Questa limitazione sta creando ostacoli all’ottimizzazione del gioco, necessaria per garantirne un funzionamento fluido e soddisfacente. Secondo le parole dello stesso Ji, per potere adattare il titolo a tali specifiche, servirebbero "anni di esperienza nel campo delle ottimizzazioni". Questo implica che gli sviluppatori si trovano di fronte a una sfida non indifferente, e che la realizzazione dell’ottimizzazione richiesta non è un compito che può essere completato in tempi rapidi.

Le parole di Feng Ji non solo danno un chiaro segnale riguardo alla condizione attuale di sviluppo del gioco, ma smentiscono anche le speculazioni su un eventuale rapporto esclusivo con Sony. La scelta di posticipare la versione Xbox, quindi, è collegata più alla volontà di garantire un'esperienza di gioco di alta qualità, piuttosto che a motivazioni commerciali.

Sfide di ottimizzazione e complessità del gioco

La complessità del progetto Black Myth: Wukong è al centro delle considerazioni sui problemi riscontrati. Questo titolo si distingue per una grafica spettacolare, ma da ciò deriva una richiesta di risorse hardware considerevole. Mentre le versioni per PlayStation 5 e PC si sono già dimostrate impegnative da gestire, la situazione appare ancor più complessa su Xbox Series S. La differenza nelle capacità hardware tra le varie piattaforme gioca un ruolo cruciale nel determinare la fluida fruizione dell'esperienza di gioco.

Molti fan e critici si sono chiesti se le limitazioni hardware di Xbox Series S possano essere superate in futuro. L'approccio adottato da Game Science sembra indicare una chiara preferenza verso la qualità visiva e le prestazioni grafiche. Questo potrebbe significare che il lancio su Xbox potrebbe non avvenire prima di una revisione significativa del titolo. Gli sviluppatori sembrano pertanto orientati a sacrificare l’immediata disponibilità del gioco su una piattaforma, per rispettare la propria visione creativa e offrire un'esperienza senza compromessi su ogni console.

Percezione di Xbox Series S nel panorama videoludico

Nonostante le sfide che il titolo deve affrontare, è necessario notare che Xbox Series S non è da considerarsi un sistema limitato rispetto alle sue controparti. Alcuni esperti, come quelli di Digital Foundry, hanno identificato i giochi tecnicamente più avanzati dell’anno, e con sorpresa hanno evidenziato come due di essi siano stati rilasciati esclusivamente su Xbox e PC. Questo mette in luce le potenzialità della console e suggerisce che la questione non riguardi tanto le capacità hardware, ma quanto piuttosto le abilità degli sviluppatori nell’ottimizzare i titoli e sfruttare al meglio la tecnologia disponibile.