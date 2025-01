BioWare riduce il personale a meno di 100 unità dopo nuovi congedi

BioWare, nota azienda di sviluppo videoludico, sta affrontando una significativa riduzione del proprio personale, portandosi a meno di 100 dipendenti. Secondo un relazione di Bloomberg, questa drastica decisione è stata presa dopo il licenziamento di "circa due dozzine" di lavoratori, con altri trasferiti su progetti differenti all'interno di Electronic Arts . Questa ristrutturazione avviene in un contesto di sfide interne e di risultati al di sotto delle attese per i titoli rilasciati recentemente.

La ristrutturazione dell'organico di BioWare

Il direttore generale di BioWare, Gary McKay, ha rivelato che il team ha lavorato intensamente negli ultimi mesi per riallocare i dipendenti verso ruoli disponibili all'interno di EA. Nella recente comunicazione del "Studio Update", McKay ha chiarito che diverse persone erano state "prestate" ad altri team dopo il lancio di Dragon Age: The Veilguard, e ora hanno scoperto che queste assegnazioni saranno permanenti. È un chiaro segnale di come i cambiamenti interni stiano avvenendo non solo per rispondere a problematiche economiche, ma anche per rendere BioWare un'azienda più snella e concentrata su progetti futuri.

L'attuale situazione lavorativa riflette un'epoca difficile per BioWare, che due anni fa contava più di 200 dipendenti. Le difficoltà hanno portato a una valutazione critica delle risorse umane e delle strategie interne, portando così il management a prendere decisioni impattanti sul futuro della società.

Orientamenti futuri: il nuovo Mass Effect

Nonostante i licenziamenti e la riduzione del personale, BioWare continua a lavorare su progetti fondamentali per il suo futuro. Un "core team" sta attualmente sviluppando il prossimo capitolo della serie Mass Effect, atteso dai fan da più di quattro anni. McKay ha esposto che queste modifiche organizzative mirano a rinvigorire lo studio e a renderlo più efficiente nella consegna dei suoi progetti di punta. L'azienda ha bisogno di focalizzarsi meglio per affrontare le sfide del mercato e recuperare il terreno perso negli ultimi anni.

Tuttavia, la comunicazione pubblica di McKay non ha fatto riferimento esplicito ai licenziamenti, e questo solleva interrogativi sulla trasparenza della direzione aziendale. Il mantenimento di un "core team" per Mass Effect è un ribadire dell'impegno a lungo termine verso franchise di grande successo, ma sarà cruciale per BioWare dimostrare la capacità di adattarsi e prosperare nonostante le recenti difficoltà.

Le prestazioni del mercato e le aspettative di EA

Le sfide di BioWare non sono uniche. L'ultima settimana ha visto EA esprimere preoccupazione per le prestazioni di Dragon Age: The Veilguard, il quale ha deluso le aspettative iniziali. Anche EA Sports FC ha mostrato un andamento sotto le attese nel corso dell'anno fiscale 2025. Questi fattori sono emblematici di un contesto più ampio in cui anche le grandi aziende del settore stanno affrontando pressioni significative.

La risposta di EA ai commenti riguardanti le nuove ristrutturazioni non è stata immediata, segno di come la situazione possa rivelarsi delicata. Con la riduzione del personale e le aspettative di mercato in calo, BioWare si trova in un momento cruciale della sua storia, dove la capacità di innovarsi e recuperare slancio saranno determinanti per il futuro.