Asus svela nuovi laptop gaming con GPU NVIDIA RTX serie 5000 al CES 2024 di Las Vegas

Als CES 2024 di Las Vegas, Asus ha colto l’occasione per presentare la sua nuova linea di laptop gaming della divisione ROG, rimarcando un significativo passo avanti nel settore. Il fulcro di questa presentazione è rappresentato da sei modelli dotati delle ultime GPU NVIDIA RTX serie 5000 "Blackwell", sviluppate per offrire prestazioni elevate sincronizzandosi alla perfezione con i processori di ultima generazione. Tra i prodotti di punta figurano gli Asus Strix Scar 16 e 18, progettati per i gamer più esigenti e soddisfare ogni necessità di gioco.

Dettagli sui modelli Strix Scar 16 e 18

Questi due laptop non solo si presentano con un design accattivante ma anche con una dotazione hardware di prim’ordine. Equipaggiati con i processori Intel Core Ultra 9 285HX e schede grafiche fino alla RTX 5090, i modelli Strix Scar promettono performance di alto livello. I display mini-LED, disponibili in versioni da 16 e 18 pollici, offrono una risoluzione di 2560x1440 accompagnata da un refresh rate di 240 Hz, in grado di garantire immagini fluide e coinvolgenti in qualsiasi contesto di gioco. Inoltre, la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 assicura una riproduzione fedele dei colori, essenziale per un’esperienza visiva ottimale.

Un’altra caratteristica fondamentale è la capacità di memoria RAM, che arriva fino a 64 GB di DDR5-5600. Gli utenti possono inoltre contare su uno SSD PCIe 5.0, facilmente aggiornabile grazie a un meccanismo di smontaggio intuitivo del pannello inferiore, che non richiede alcun attrezzo, permettendo così un’interazione diretta e semplice con i componenti interni.

Sistema di raffreddamento innovativo

Una delle sfide principali nel gaming su laptop è il raffreddamento delle componenti. Asus ha affrontato questa problematica dotando gli Strix Scar di un sistema avanzato con tre ventole e l’utilizzo di metallo liquido Conductonaut Extreme per raffreddare le unità CPU e GPU. Questo sistema permette di abbattere ulteriormente la temperatura delle componenti di circa 15 gradi, un valore significativo nell’ottica di una prestazione costante e duratura. Asus ha testato il sistema operativo a 45 dB, un livello di rumorosità accettabile per l'utente medio e che non disturba durante le sessioni di gioco intense.

Un altro punto distintivo di questi laptop è la matrice LED AniMe Vision, posizionata sul retro del coperchio. Questa caratteristica consente agli utenti di personalizzare il proprio laptop con effetti di illuminazione, creando un'atmosfera unica che rispecchia lo stile di gioco e la personalità di ognuno.

Modelli Strix G16 e G18: offerta diversificata

Asus non si è fermata ai modelli Strix Scar, presentando anche gli Strix G16 e G18. Disponibili in configurazioni che spaziano tra processori Intel fino al Core Ultra 9 275HX e GPU RTX 5080, e varianti AMD con Ryzen 9 9955HX3D e RTX 5070, questi laptop si rivolgono a una fascia di pubblico ampia, cercando di soddisfare le diverse esigenze e preferenze. Entrambi i modelli offrono display mini-LED da 16 o 18 pollici, mantenendo le specifiche elevate degli Strix Scar, ma con un peso lievemente inferiore nelle varianti AMD.

La possibilità di effettuare aggiornamenti futuri è garantita dalla presenza di due slot M.2, di cui uno vuoto, e da slot RAM che consentono di passare in autonomia da 32 GB a 64 GB, rendendo questi laptop ancora più versatili.

Aggiornamenti per la linea Zephyrus

Non da meno è la serie Zephyrus, aggiornata con nuovi modelli ultraleggeri. Il G14 è dotato del processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e può essere equipaggiato con GPU fino alla RTX 5080, mentre il G16 presenta la CPU Intel Core Ultra 9 285H e GPU fino alla RTX 5090. Entrambi i modelli vantano display OLED che offrono risoluzioni elevate: 14 pollici per il G14 e 16 pollici per il G16 . Nonostante le elevate prestazioni, il peso contenuto – rispettivamente 1,57 kg e 1,95 kg – e lo spessore sotto i 18 mm, fanno di questi laptop una scelta praticabile per chi è sempre in movimento.

Il design in alluminio unibody è un altro elemento distintivo, presentando un’estetica elegante e minimale che ha attratto l’attenzione di molti utenti nell’ultimo anno. La striscia LED sul coperchio frontale, personalizzabile, aggiunge un tocco di modernità a un prodotto già di per sé all’avanguardia.

Lancio previsto per il primo trimestre 2024

Asus ha confermato che questi nuovi modelli saranno disponibili sul mercato durante il primo trimestre del 2024, con un lancio previsto a marzo, in concomitanza con l’uscita delle GPU RTX serie 50 per laptop. I dettagli sui prezzi e le configurazioni specifiche per i mercati statunitensi ed europei sono ancora da definire, e gli appassionati di tecnologia attendono con ansia ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda.